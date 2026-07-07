Η Βιλερμπάν ενισςχύθηκε στις θέσεις των forwards με τον Ιβ Πονς.

Πριν λίγες μέρες είχαμε ενίσχυση για τη Βιλερμπάν που έκανε δικό της τον Μποθ Γκαχ που έπαιζε στη Μπουργκ και κατέκτησε το Eurocup. Oι Γάλλοι συνεχίζουν τις κινήσεις τους.

Η Βιλερμπάν ανακοίνωσε την απόκτηση του Ιβ Πονς με σκοπό να γεμίσει στους forwards. Ο Γάλλος είχε ξαναπαίξει στη Βιλερμπάν τη σεζόν 2022-23 και επιστρέφει στην ομάδα που έχει μπροστά της μια απαιτητική σεζόν στη Euroleague.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, έπαιξε στην Ισπανία με τη φανέλα της Ανδόρα. Εκεί μέτρησε 8 πόντους και 3 ριμπάουντ ανά ματς πριν επιστρέψει στην πατρίδα του για χάρη της ομάδας από τη Λυών.