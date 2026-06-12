Ο Πάτι Μιλς ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής για την Τενερίφη στον ημιτελικό κόντρα στην Μπαρτσελόνα, πετυχαίνοντας 36 πόντους και σπάζοντας κάθε ρεκόρ.

Σαρωτικός ήταν ο Πάτι Μιλς στον δεύτερο ημιτελικού της ACB μεταξύ της Μπαρτσελόνα με την Τενερίφη, σκοράροντας 36 πόντους! Ο Αυστραλός πραγματοποίησε φανταστική εμφάνιση, ωστόσο η ομάδα του εν τέλει δεν κατάφερε να φύγει νικήτρια από τη Βαρκελώνη, ενώ ο ίδιος... έσπασε κάθε ρεκόρ.

Συγκεκριμένα ο 37χρονος πόιντ γκαρντ σημείωσε τους περισσότερους πόντους από οποιονδήποτε άλλον παίκτη στον 21ο αιώνα στους ημιτελικούς του ισπανικού πρωταθλήματος. Επίσης έγινε ο δεύτερος παίκτης, μετά τον Ντράζεν Πέτροβιτς με τους περισσότερους πόντους που έχει πετύχει παίκτης στο γήπεδο της Μπαρτσελόνα.Ο αείμνηστος Ντράζεν είχε σκόραρει 37 το 1989

Η σειρά των ημιτελικών βρίσκεται στο 2-0 υπέρ των «Μπλαουγκράνα» και χρειάζονται ακόμα μία νίκη, προκειμένου να προκριθούν στους τελικούς της ACB.