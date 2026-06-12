Μπαρτσελόνα - Τενερίφη 97-89: Ο 37άρης Πάτι Μιλς τα... σάρωσε όλα, τα ρεκόρ που έσπασε
Σαρωτικός ήταν ο Πάτι Μιλς στον δεύτερο ημιτελικού της ACB μεταξύ της Μπαρτσελόνα με την Τενερίφη, σκοράροντας 36 πόντους! Ο Αυστραλός πραγματοποίησε φανταστική εμφάνιση, ωστόσο η ομάδα του εν τέλει δεν κατάφερε να φύγει νικήτρια από τη Βαρκελώνη, ενώ ο ίδιος... έσπασε κάθε ρεκόρ.
Συγκεκριμένα ο 37χρονος πόιντ γκαρντ σημείωσε τους περισσότερους πόντους από οποιονδήποτε άλλον παίκτη στον 21ο αιώνα στους ημιτελικούς του ισπανικού πρωταθλήματος. Επίσης έγινε ο δεύτερος παίκτης, μετά τον Ντράζεν Πέτροβιτς με τους περισσότερους πόντους που έχει πετύχει παίκτης στο γήπεδο της Μπαρτσελόνα.Ο αείμνηστος Ντράζεν είχε σκόραρει 37 το 1989
Η σειρά των ημιτελικών βρίσκεται στο 2-0 υπέρ των «Μπλαουγκράνα» και χρειάζονται ακόμα μία νίκη, προκειμένου να προκριθούν στους τελικούς της ACB.
La memorable actuación de @Patty_Mills en el Palau, aun con la derrota, entra en los libros de historia del #PlayoffLigaEndesa:— SuperManager ACB (@SuperManagerACB) June 11, 2026
➡️ Récord de puntos en unas semis de este siglo (36)
➡️ Mayor anotación en el Palau desde los 37 de Drazen Petrovic en la final de 1989
➡️ 4ª mejor… pic.twitter.com/BXHiuFB4Im
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