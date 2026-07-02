Σκαριόλο για τον διάλογο που είχε με Μπαρτζώκα στη συνέντευξη Τύπου: «Και 10 λεπτά να σπατάλησε, ήταν καλό»
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου ενόψει του τελικού του Final Four της EuroLeague, Ολυμπιακός - Ρεάλ, αναφέρθηκε σε μια μορφή άμυνας ζώνης που έχει παίξει ο Σκαριόλο στο παρελθόν, την ζώνη 4-1, τη γνωστή «box and one».
Λίγο καιρό μετά, ο Σκαριόλο μίλησε στο workshop του στο πλαίσιο της πρώτης ημέρας του EHCB Coaches Congress που γίνεται στο Τelekom Center Athens και αναφέρθηκε στη στιχομυθία που είχε με τον προπονητή των Πειραιωτών.
«Ο Μπαρτζώκας είπε στην συνέντευξη τύπου για το box and 1. Και γελάσαμε. Ο Γιώργος είναι σπουδαίος προπονητής, αλλά σε αυτό το κομμάτι είχαμε ήδη πλεονέκτημα γιατί χρειάστηκε να δουλέψει πάνω σε κάτι, ακόμη και αν σπατάλησε 10 λεπτά σε αυτό. Κλείσαμε τον Ντόρσεϊ σε εκείνο το ματς, αλλά βρήκαν λύσεις άλλους παικτες, κυρίως τον Φουρνιέ», ανέφερε.
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