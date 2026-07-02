Ο Μάριο Χεζόνια μέσω μίας ανάρτησης στο «Χ», αποχαιρέτησε τον Σέρτζιο Σκαριόλο.

Μετά από μια σεζόν όπου η Ρεάλ Μαδρίτης δεν κατάφερε να κατακτήσει κανέναν τίτλο, ο Σέρτζιο Σκαριόλο, απολύθηκε από τη «βασίλισσα».

Ο πολύπειρος προπονητής θα ψάξει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με τον Μάριο Χεζόνια, να τον αποχαιρετά μέσω social media. Ο Κροάτης σταρ έκανε μία ανάρτηση στο «Χ» και ευχήθηκε να μπορέσει να ξαναβρεθεί με τον coach Σκαριόλο.

Η ανάρτηση του Χεζόνια

«Κόουτς, σε ευχαριστώ. Από την πρώτη κιόλας μέρα δημιούργησες ένα επαγγελματικό περιβάλλον και καθιέρωσες μια κουλτούρα που θα έπρεπε να είναι αδιαπραγμάτευτη στη Ρεάλ Μαδρίτης. Τρέφω τον απόλυτο σεβασμό για σένα και πραγματικά εκτίμησα την προσπάθεια που κατέβαλλες καθημερινά με την ομάδα. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο και ελπίζω οι δρόμοι μας να συναντηθούν ξανά».