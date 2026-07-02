«Η Βαλένθια στοχεύει τον Φρέιζερ ... δίπλα στον Σορτς»

Η Βαλένθια στοχεύει στην απόκτηση του Τρεντ Φρέιζερ, προκειμένου να παίξει μαζί με τον Τι Τζέι Σορτς στις θέσεις των γκαρντ, σύμφωνα με όσα αναφέρει το «basket news».

Να...χτίσει το ρόστερ της ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου προσπαθεί η Βαλένθια. Οι παίκτες της ισπανικής ομάδας... σκόρπισαν έπειτα από την επιτυχημένη σεζόν που ολοκληρώθηκε και ο σύλλογος επικεντρώνεται σε νέα ονόματα για τη ερχόμενη χρονιά με τον Τρεντ Φρέιζερ να είναι ψιλά στη λίστα, σύμφωνα με το «basket news».

Συγκεκριμένα το δημοσίευμα αναφέρει πως η Βαλένθια θέλει να βάλει «δίπλα» στον Τι Τζέι Σορτς (ο οποίος αναμένεται να φοράει τη φανέλα της Βαλένθια τη νέα σεζόν), τον Αμερικανό γκαρντ που πραγματοποίησε καταπληκτική σεζόν με τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης. Μέτρησε 12.8 πόντους, 2 ριμπάουντ και 5.2 ασίστ ανά αγώνα, σε μία από τις πιο παραγωγικές χρονιές της καριέρας του.

Σε περίπτωση που ολοκληρωθεί η μεταγραφή, η Βαλένθια θα έχει δύο ταλαντούχους γκαρντ που θα προσπαθήσουν να καλύψουν το κενό των Μοντέρο και Μπάντιο.