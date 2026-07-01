Τον υψηλότερο προϋπολογισμό της ιστορίας της θα έχει η Βαλένθια τη νέα χρονιά, καθώς θα ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια ευρώ καθαρά για να καλύψει τα κενά των Μοντέρο, Μπαντιό, ενώ προτάσεις έχουν και οι Κι, Ντε Λαρέα την ώρα που αποχώρησε και ο προπονητής Πέδρο Μαρτίνεθ.

Η Βαλένθια έπειτα από μια εντυπωσιακή σεζόν στη Euroleague και την κατάκτηση του πρωταθλήματος στη Liga Endesa, εμφανίζει σημάδια διάλυσης, καθώς μετά τις αποχωρήσεις των Ζαν Μοντέρο (Ολυμπιακός) και Μπρανκού Μπάντιο (Παναθηναϊκός AKTOR) ήρθε το σοκ με τον Πέδρο Μαρτίνεθ.

Ο Ισπανός τεχνικός συμφώνησε με τη Ρεάλ και αφήνει τη Βαλένθια, η οποία αισθάνεται ακόμη απειλή, όσον αφορά τους Κι, Ντε Λαρέα και Πραντίγια για τους οποίους υπάρχει ουσιαστικό ενδιαφέρον από ομάδες της Euroleague!

Ωστόσο, η διοίκηση της Ισπανικής ομάδας δεν πτοείται και είναι αποφασισμένη να απαντήσει με πολύ μεγάλη αύξηση στον προϋπολογισμό της νέας σεζόν. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ισπανία και την «Las Provincias» η Βαλένθια θα έχει τον υψηλότερο προϋπολογισμό στην ιστορία της για τη σεζόν 2026-2027, με το καθαρό κόστος της ομάδας να ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια ευρώ, παρότι υπολείπεται των μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων.

Οι αποχωρήσεις των Ζαν Μοντέρο και Μπράνκου Μπάντιο, όπως και εκείνη του προπονητή Πέδρο Μαρτίνεθ αλλάζει τα δεδομένα οικονομικά, καθώς μπαίνουν σημαντικά ποσά στο ταμείο του συλλόγου τα οποία θα δώσουν τη δυνατότητα να φτάσει ο προϋπολογισμός στο ποσό ρεκόρ των 10 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ.

Όσον αφορά τη Euroleague οι Ισπανοί διαπραγματεύονται την πληρωμή για να γίνει παίκτης franchise από τη σεζόν 2027-2028. Η επένδυση με τιμή εκκίνησης 50 εκατομμύρια ευρώ, θα καλυφθεί από ίδια κεφάλαια μέσω της χορηγίας του ιδιοκτήτη Χουάν Ρόιγκ, χωρίς προσφυγή σε εξωτερικό δανεισμό.