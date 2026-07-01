Ο Άλβαρο Καρντένας που αγωνίστηκε στο Περιστέρι και κατέκτησε το πρωτάθλημα Ισπανίας με τη Βαλένθια αναλύει στο Gazzetta τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά που θα δώσουν Μοντέρο και Μπάντιο σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

Αν υπάρχει ένας παίκτης που γνωρίζει πολύ καλά τον Ζαν Μοντέρο και τον Μπράνκου Μπάντιο της Βαλένθια που θα αγωνίζονται τη νέα χρονιά σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό AKTOR αντίστοιχα, αυτός είναι ο Άλβαρο Καρντένας, που έκανε μια εξαιρετική σεζόν με το Περιστέρι σε Ελλάδα και Ευρώπη και στη συνέχεια επέστρεψε στον Ισπανικό σύλλογο, όπου ανήκε και κατέκτησε το πρωτάθλημα στην Liga Endesa.

Ο Ισπανός πόιντ γκαρντ αναλύει για λογαριασμό του Gazzetta τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του Μοντέρο και του Μπάντιο, εξηγώντας με σαφήνεια ποια στοιχεία τους θα δώσουν στους «αιώνιους» σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι των αντιπάλων τους. Η συνεργασία του μαζί τους ήταν υποδειγματική και απόλαυσε προσωπικά ο ίδιος κάθε προπόνηση, που ήταν πολύ ανταγωνιστική και θύμιζε κανονικό αγώνα!

«Ο Μοντέρο είναι έξυπνος και κάνει τα πάντα»

Ο σούπερ σταρ της Βαλένθια στη φετινή σεζόν ήταν ο 23χρονος Ζαν Μοντέρο από τον Άγιο Δομίνικο. Τόσο ως σκόρερ, όσο και δημιουργικά από τα μισά της σεζόν και έπειτα ήταν ασυναγώνιστος.

«Είναι ένας εκπληκτικός παίκτης ο Μοντέρο και κατά τη γνώμη μου από τους καλύτερους στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Έκανε τρομερή σεζόν από τα μισά της χρονιάς και έπειτα. Είναι ένας έξυπνος παίκτης, που μπορεί να κάνει τα πάντα» υποστήριξε ο Άλβαρο Καρντένας για τον Δομινικανό σκόρερ που είναι έτοιμος να βάλει την «ερυθρόλευκη» φανέλα. Και συμπλήρωσε: «Έχει πάρει πολλά εύσημα τόσο ως σκόρερ, όσο και ως δημιουργός. Πιστεύω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό να υλοποιήσει τους στόχους του».

«Ο Μπάντιο καλύτερος αμυντικός στην Ευρώπη, θα τον λατρέψουν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού»

Ο Μπράνκου Μπάντιο έχει ως δυνατό του σημείο την καταπληκτική άμυνα, όμως όπως φάνηκε και στο Game 5 των playoffs της Euroleague με τον Παναθηναϊκό AKTOR στη Roig Arena (είχε 20 πόντους, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 κόψιμο σε 27:31 λεπτά συμμετοχής) όταν χρειαστεί μπορεί να «σκοτώσει» τον αντίπαλο.

«Για μένα ο Μπάντιο είναι ο καλύτερος αμυντικός γκαρντ στην Ευρώπη. Είναι απίστευτος. Έχει επίσης πολλές δυνατότητες και στην επίθεση. Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού θα τον λατρέψουν, αφού τα δίνει όλα σε κάθε ματς» δήλωσε ο Άλβαρο Καρντένας. Και συμπλήρωσε: «Οι φίλαθλοι θα τον αγαπήσουν διότι είναι ανταγωνιστικός και θέλει πάντα να κερδίζει».

«Ήταν ένα όνειρο για μένα»

Τέλος, όσον αφορά τη δική του παρουσία στη Βαλένθια και την κατάκτηση του ισπανικού πρωταθλήματος, είναι κάτι που δεν φαντάζονταν καν επιστρέφοντας στην ομάδα, όπου ανήκε από το Περιστέρι. «Όταν γύρισα στη Βαλένθια από το Περιστέρι ο στόχος ήταν να κάνω κάποιες προπονήσεις. Είχα καλή σεζόν στο Περιστέρι, αλλά αποκλειστήκαμε από τον ΠΑΟΚ στα προημιτελικά της ελληνικής λίγκας» τόνισε για την δική του παρουσία στην ομάδα σε μια εντυπωσιακή προσωπική σεζόν.

«Ο Πέδρο Μαρτίνεθ μου έδωσε την ευκαιρία και δεν είχα σκεφτεί ποτέ ότι θα μπορούσα να παίξω κάποια σημαντικά λεπτά στην ισπανική λίγκα (ACB). Ήταν ένα όνειρο για μένα» πρόσθεσε.

Και κατέληξε: «Ήταν μια πολύ καλή σεζόν για μένα, θέλω να ευχαριστήσω τη Βαλένθια για την ευκαιρία που μου έδωσε και ελπίζω να έχω ακόμα καλύτερη παρουσία του χρόνου».



