Η Βαλένθια κινείται για την απόκτηση του Ελί Εντιαγέ, όμως η Ρεάλ Μαδρίτης διατηρεί το δικαιώματα του παίκτη.

Η Βαλένθια θέλει να εντάξει στο δυναμικό της τον 22χρονο σέντερ της Ρεάλ Μαδρίτης, Έλι Εντιαγέ.

Η ACB ανακοίνωσε πως η Βαλένθια κατέθεσε την προσφορά της το Σάββατο 18 Ιουλίου, την τελευταία ημέρα της σχετικής προθεσμίας για διαπραγματεύσεις με παίκτες που υπόκεινται στο καθεστώς του δικαιώματος πρώτης άρνησης. Πλέον, η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία διατηρεί τα δικαιώματα του 22χρονου φόργουορντ, έχει στη διάθεσή της πέντε ημερολογιακές ημέρες, μέχρι τις 24 Ιουλίου στις 23:59, για να αποφασίσει αν θα ισοφαρίσει την πρόταση. Σε περίπτωση που το κάνει, ο Εντιαγέ θα παραμείνει στη «Βασίλισσα», ενώ αν δεν ματσάρει την προσφορά, τότε ο παίκτης θα μετακομίσει στη Βαλένθια.

Το καθεστώς του δικαιώματος της πρώτης άρνησης, δίνει στην προηγούμενη ομάδα ενός παίκτη, σύμφωνα με την «AS», το προνόμιο να διατηρήσει τις υπηρεσίες του, ακόμη κι όταν το συμβόλαιό του έχει ολοκληρωθεί. Αν ένας άλλος σύλλογος καταθέσει επίσημη πρόταση, η ομάδα που έχει τα δικαιώματα μπορεί μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να προσφέρει ακριβώς τους ίδιους οικονομικούς και συμβατικούς όρους.

Εφόσον το κάνει, ο παίκτης παραμένει στην ομάδα που είχε τα δικαιώματά του. Αν αποφασίσει να μην ισοφαρίσει την πρόταση, τότε ο αθλητής είναι ελεύθερος να υπογράψει με τον σύλλογο που έκανε την αρχική προσφορά.