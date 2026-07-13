Κοστέλο: Άλλος ένας που έφυγε από Βαλένθια, συνεχίζει στην Ιαπωνία
Η Βαλένθια ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Ματ Κοστέλο την Κυριακή 12/7, με τον παίκτη να αποτελεί παρελθόν από την ισπανική ομάδα μετά από δύο χρόνια παρουσίας.
Φυσικά έχει βρει ήδη την επόμενη ομάδα του. Ο πρώην ψηλός της ισπανική ομάδα συνεχίζει την καριέρα του στην Ιαπωνία για χάρη των Τσίμπα Τζετς, οι οποίοι έκαναν επίσημη τη συμφωνία.
Ο 31χρονος Αμερικανός πάουερ φόργουορντ πανηγύρισε την κατάκτηση της Liga ACB και του ισπανικού Σούπερ Καπ, ενώ έφτασε και στο Final Four της Euroleague. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο ο Κοστέλο αγωνίστηκε σε συνολικά 82 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 6,6 πόντους, 3,9 ριμπάουντ και ποσοστό 34,4% στα τρίποντα.
Η Βαλένθια έχει χάσει το καλοκαίρι τον προπονητή της, Μαρτίνεθ που πήγε στη Ρεάλ, τον ηγέτη Μοντέρο που μετακόμισε στον Ολυμπιακό και τους περισσότερους από τους παίκτες του περσινού ρόστερ.
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