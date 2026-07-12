Η Βαλένθια ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον Ματ Κοστέλο, ο οποίος αποχωρεί ως ελεύθερος μετά από δύο σεζόν.

Η Βαλένθια ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Ματ Κοστέλο, ο οποίος αποτελεί πλέον παρελθόν από την ισπανική ομάδα μετά από δύο χρόνια παρουσίας και τώρα μένει ελεύθερος αναζητώντας τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο 31χρονος Αμερικανός πάουερ φόργουορντ, που διαθέτει και διαβατήριο Ακτής Ελεφαντοστού, αποχωρεί έχοντας συμβάλει στην κατάκτηση της Liga ACB και του ισπανικού Σούπερ Καπ. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο ο Κοστέλο αγωνίστηκε σε συνολικά 82 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 6,6 πόντους, 3,9 ριμπάουντ και ποσοστό 34,4% στα τρίποντα.