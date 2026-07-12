Βαλένθια: Τέλος κι επίσημα ο Κοστέλο
Η Βαλένθια ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Ματ Κοστέλο, ο οποίος αποτελεί πλέον παρελθόν από την ισπανική ομάδα μετά από δύο χρόνια παρουσίας και τώρα μένει ελεύθερος αναζητώντας τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.
Ο 31χρονος Αμερικανός πάουερ φόργουορντ, που διαθέτει και διαβατήριο Ακτής Ελεφαντοστού, αποχωρεί έχοντας συμβάλει στην κατάκτηση της Liga ACB και του ισπανικού Σούπερ Καπ. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο ο Κοστέλο αγωνίστηκε σε συνολικά 82 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 6,6 πόντους, 3,9 ριμπάουντ και ποσοστό 34,4% στα τρίποντα.
¡Mucha suerte, Matt! 🧡— Valencia Basket Club (@valenciabasket) July 12, 2026
Cas 👉 Matt Costello finaliza su etapa en Valencia Baskethttps://t.co/Jy9LjEvvoA
Val 👉 Matt Costello finalitza la seua etapa a Valencia Baskethttps://t.co/5yMbgF5U99
Eng 👉 Matt Costello ends his time with Valencia Baskethttps://t.co/9WbmCVdtKJ pic.twitter.com/I9WwB3KqfB
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