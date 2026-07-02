Η Βίρτους Μπολόνια ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπόμπι Κλίντμαν, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Μεταγραφή με... άρωμα NBA για τη Βίρτους Μπολόνια, καθώς ήρθε σε συμφωνία με τον Μπόμπι Κλίντμαν.

Ο Σουηδός φόργουορντ αγωνίστηκε με τη φανέλα των Πίστονς, έχοντας μ.ο 1.8 πόντους και 1.6 ριμπάουντ ανά αναμέτρηση και καταφτάνει στην Μπολόνια, προκειμένου να βοηθήσει τον σύλλογο προς την υλοποίηση των στόχων του τη νέα χρονιά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Βίρτους Μπολόνια:

«Η Βίρτους Μπολόνια ανακοινώνει ότι κατέληξε σε πολυετή συμφωνία, με σχετικές οψιόν, με τον Μπο «Μπόμπι» Κλίντμαν.

Ο Σουηδός πάουερ φόργουορντ, ύψους 2,06 μ., γεννήθηκε στο Μάλμε το 2003 από Σουηδή μητέρα και Σενεγαλέζο πατέρα. Από πολύ μικρή ηλικία αγωνίστηκε και στις τρεις κορυφαίες κατηγορίες του σουηδικού μπάσκετ, πριν μεταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για να ολοκληρώσει τη σχολική του εκπαίδευση στην Ακαδημία Σάνραϊζ Κρίστιαν. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στο πανεπιστημιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ με το Πανεπιστήμιο Γουέικ Φόρεστ.

Ακολούθησε μία σεζόν στην Ωκεανία, στο κορυφαίο επαγγελματικό πρωτάθλημα της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας, όπου φόρεσε τη φανέλα της ομάδας Κερνς Τάιπανς.

Στην επιλογή παικτών του ΝΒΑ το 2024, ο Κλίντμαν επελέγη στο Νο 37 από τη Μινεσότα, προτού παραχωρηθεί στους Ντιτρόιτ Πίστονς. Με την ομάδα του Ντιτρόιτ αγωνίστηκε σε 20 παιχνίδια τις δύο τελευταίες σεζόν, ενώ παράλληλα έπαιξε 60 αγώνες στην αναπτυξιακή λίγκα του ΝΒΑ με τους Μότορ Σίτι Κρουζ.

Ήταν στην αναπτυξιακή λίγκα όπου ο Μπόμπι είχε τη μεγαλύτερη ευκαιρία να δείξει τις δυνατότητές του, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 13 πόντους ανά αγώνα, με ποσοστό 39% στα τρίποντα, καθώς και 5,4 ριμπάουντ και 2,3 ασίστ.

Η Βίρτους Μπολόνια καλωσορίζει επίσημα τον Μπόμπι στη μεγάλη οικογένεια της ομάδας».