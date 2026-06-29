Έντουαρντς: Ποιο είναι το συμβόλαιο του με τη Ζάλγκιρις
Έπειτα από μια εξαιρετική σεζόν σε προσωπικό επίπεδο ο Κάρσεν Έντουαρντς με την Βίρτους Μπολόνια συνεχίζει την καριέρα του στη Ζάλγκιρις, εξαργυρώνοντας την καλή του απόδοση μ’ ένα υψηλό συμβόλαιο.
Μάλιστα, ο 28χρονος γκαρντ ουσιαστικά... διασώθηκε από την ιταλική ομάδα που χαμήλωσε σημαντικά το μπάτζετ για τη νέα σεζόν και ο ίδιος φρόντισε να πληρωθεί για όσα έκανε από τη Ζάλγκιρις.
Ο Κάρσεν Έντουαρντς τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στη Euroleague σε 36 παιχνίδια είχε 17.3 πόντους μέσο όρο, 2.2 ριμπάουντ, 2.3 ασίστ και 0.9 κλεψίματα ανά αγώνα σε 25.4 λεπτά συμμετοχής.
Η Ζάλγκιρις συμφώνησε με τον Αμερικανό γκαρντ για συμβόλαιο διάρκειας 1+1 χρόνο με ετήσιες αποδοχές 1.5 εκατομμύριο ευρώ τον πρώτο χρόνο και 1.6 εκατ. ευρώ τον δεύτερο.
Ο Κάρσεν Έντουαρντς θα ενισχύσει την περιφερειακή γραμμή της Λιθουανικής ομάδας, η οποία προσέθεσε στη «μηχανή» της έναν ποιοτικό παίκτη με μεγάλη έφεση στο σκοράρισμα, ο οποίος είναι και καλός αμυντικός.
Το συμβόλαιο που έκανε μαζί του η Ζάλγκιρις αν μη τι άλλο δείχνει την εμπιστοσύνη της σ’ έναν παίκτη που κράτησε επιθετικά σε μεγάλο βαθμό την Βίρτους Μπολόνια τη σεζόν που ολοκληρώθηκε.
Euroleague scoring-machine lands in Kaunas. 🔥— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) June 29, 2026
Carsen Edwards signs a 1+1 deal with Zalgiris! 💚 pic.twitter.com/ew4AQEX7Rq
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