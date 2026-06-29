Ο Κάρσεν Έντουαρντς αποχώρησε από τη Βίρτους Μπολόνια και το συμβόλαιο (1+1) με την Ζάλγκιρις του αποφέρει 1.5 εκατ. ευρώ τον πρώτο χρόνο και 1.6 εκατ. ευρώ τον δεύτερο.

Έπειτα από μια εξαιρετική σεζόν σε προσωπικό επίπεδο ο Κάρσεν Έντουαρντς με την Βίρτους Μπολόνια συνεχίζει την καριέρα του στη Ζάλγκιρις, εξαργυρώνοντας την καλή του απόδοση μ’ ένα υψηλό συμβόλαιο.

Μάλιστα, ο 28χρονος γκαρντ ουσιαστικά... διασώθηκε από την ιταλική ομάδα που χαμήλωσε σημαντικά το μπάτζετ για τη νέα σεζόν και ο ίδιος φρόντισε να πληρωθεί για όσα έκανε από τη Ζάλγκιρις.

Ο Κάρσεν Έντουαρντς τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στη Euroleague σε 36 παιχνίδια είχε 17.3 πόντους μέσο όρο, 2.2 ριμπάουντ, 2.3 ασίστ και 0.9 κλεψίματα ανά αγώνα σε 25.4 λεπτά συμμετοχής.

Η Ζάλγκιρις συμφώνησε με τον Αμερικανό γκαρντ για συμβόλαιο διάρκειας 1+1 χρόνο με ετήσιες αποδοχές 1.5 εκατομμύριο ευρώ τον πρώτο χρόνο και 1.6 εκατ. ευρώ τον δεύτερο.

Ο Κάρσεν Έντουαρντς θα ενισχύσει την περιφερειακή γραμμή της Λιθουανικής ομάδας, η οποία προσέθεσε στη «μηχανή» της έναν ποιοτικό παίκτη με μεγάλη έφεση στο σκοράρισμα, ο οποίος είναι και καλός αμυντικός.

Το συμβόλαιο που έκανε μαζί του η Ζάλγκιρις αν μη τι άλλο δείχνει την εμπιστοσύνη της σ’ έναν παίκτη που κράτησε επιθετικά σε μεγάλο βαθμό την Βίρτους Μπολόνια τη σεζόν που ολοκληρώθηκε.

