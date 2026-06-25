Η Βίρτους Μπολόνια ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Μοχάμεντ Ντιούφ.

Κάτοικος Μπολόνια και τη νέα αγωνιστική περίοδο θα είναι ο Μοχάμεντ Ντιούφ.

Η Βίρτους ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας με τον 24χρονο σέντερ, ο οποίος θα φοράει τη φανέλα της ιταλικής ομάδας για τρίτη σεζόν.

Τη χρονιά που ολοκληρώθηκε στη EuroLeague είχε μ.ο 8 πόντους, 4.2 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ ανά αγώνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Βίρτους Μπολόνια:

Η Βίρτους Μπολόνια ανακοινώνει ότι κατέληξε σε συμφωνία για την ανανέωση του συμβολαίου του Μόμο Ντιούφ.

Ο Μόμο, που ήρθε στη Μπολόνια το καλοκαίρι του 2024, κατέκτησε αμέσως το πρωτάθλημα ως βασικός πρωταγωνιστής της περσινής σεζόν και πλέον ετοιμάζεται να φορέσει ξανά τη φανέλα της Βίρτους Μπολόνια. Ο Ντιούφ, που εδώ και χρόνια αποτελεί σταθερό μέλος της Εθνικής ομάδας, καθιερώθηκε φέτος ως ένας από τους βασικούς παίκτες της ομάδας, έχοντας μεγάλο χρόνο συμμετοχής και συνεχή παρουσία που τον ανέδειξαν σε έναν από τους ηγέτες τόσο στα αποδυτήρια όσο και στο παρκέ.

Ιδιαίτερα θετική ήταν και η στατιστική του συνεισφορά, καθώς τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στην Ευρωλίγκα κατέγραψε διψήφιο μέσο όρο στον δείκτη αξιολόγησης. Ωστόσο, αυτό που έκανε τον Μόμο έναν τόσο σημαντικό παίκτη για τη Βίρτους ήταν και η προσφορά του στο σύνολο, καθώς και η συμβολή του στην εξέλιξη των συμπαικτών του, ιδιαίτερα των νεότερων. Πρόκειται για μια σημαντική διάσταση για έναν αθλητή γεννημένο το 2001, ο οποίος έχει ήδη εμπλουτίσει σημαντικά τις εμπειρίες του κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη Μπολόνια.

Οι δηλώσεις του Μόμο Ντιούφ μετά την ανανέωση του συμβολαίου του:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που παραμένω στη Μπολόνια, ένα μέρος που πλέον θεωρώ δεύτερο σπίτι μου, και που ξεκινώ την τρίτη μου σεζόν με τη φανέλα της Βίρτους. Ανυπομονώ να επιστρέψω στη δουλειά, προσπαθώντας πάντα να βελτιώνομαι ώστε να βοηθώ την ομάδα και τους συμπαίκτες μου και να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό για αυτόν τον σύλλογο.»