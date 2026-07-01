Ο Ντράγκαν Τάρλατς αποχωρεί από την Μπάγερν μετά από δύο χρόνια, όπου είχε τον ρόλο του αθλητικού διευθυντή.

Οι αλλαγές στην Μπάγερν, δεν έχουν να κάνουν μόνο με το αγωνιστικό κομμάτι. Δύο χρόνια μετά την πρόσληψή του ως αθλητικός διευθυντής, ο Ντράγκαν Τάρλατς, αποχωρεί από τους Βαυαρούς.

Ο παλαίμαχος παίκτης του Ολυμπιακού (1992-2000), είχε αναλάβει αυτό τον ρόλο τον Σεπτέμβριο του 2024. Η Μπάγερν μέσω ανάρτησης στα social media, τον ευχαρίστησε για τα όσα προσέφερε. Από την άλλη, ανακοίνωσε πως τον ρόλο του αθλητικού διευθυντή, θα έχει πλέον ο Τόρστεν Λάιμπεναθ.