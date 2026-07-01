Μπάγερν: Ολοκληρώθηκε η συνεργασία της με τον Τάρλατς
Οι αλλαγές στην Μπάγερν, δεν έχουν να κάνουν μόνο με το αγωνιστικό κομμάτι. Δύο χρόνια μετά την πρόσληψή του ως αθλητικός διευθυντής, ο Ντράγκαν Τάρλατς, αποχωρεί από τους Βαυαρούς.
Ο παλαίμαχος παίκτης του Ολυμπιακού (1992-2000), είχε αναλάβει αυτό τον ρόλο τον Σεπτέμβριο του 2024. Η Μπάγερν μέσω ανάρτησης στα social media, τον ευχαρίστησε για τα όσα προσέφερε. Από την άλλη, ανακοίνωσε πως τον ρόλο του αθλητικού διευθυντή, θα έχει πλέον ο Τόρστεν Λάιμπεναθ.
🤝 𝐖𝐄𝐋𝐂𝐎𝐌𝐄 𝐓𝐇𝐎𝐑𝐒𝐓𝐄𝐍 & 𝐓𝐇𝐀𝐍𝐊 𝐘𝐎𝐔 𝐃𝐑𝐀𝐆𝐀𝐍— FC Bayern Basketball (@FCBBasketball) July 1, 2026
Zum offiziellen Start ins neue Amt alles Gute unserem neuen Geschäftsführer Sport, Thorsten Leibenath! Außerdem noch einmal DANKE und auf bald, Dragan Tarlac!
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As he officially starts in his new position,… pic.twitter.com/cgE3fOb9cF
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