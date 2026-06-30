Ο Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς αποχαιρέτησε την Μπάγερν με ένα συγκινητικό μήνυμα και είναι έτοιμος να φορέσει τη φανέλα του Άρη.

Έπειτα από «μισή» χρονιά παρουσίας στην Μπάγερν, ο Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς με ένα συγκινητικό μήνυμα αποχαιρέτησε τον γερμανικό σύλλογο.

Ο Άρης θα αποτελέσει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του, προκειμένου να βοηθήσει την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη προς την υλοποίηση των στόχων της. Στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Βορειομακεδόνας ευχαρίστησε την Μπάγερν, καθώς και τους οπαδούς της για όσα πέρασε.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς:

«Σπαρακτικό τέλος σε αυτό που θα μπορούσε να ήταν ένα σύντομο, αλλά πραγματικά όμορφο κεφάλαιο.

Ξέροντας τον εαυτό μου, θα χρειαστώ χρόνο για να επεξεργαστώ και να πενθήσω την απώλεια στους τελικούς.

Το να έρθω στην Μπάγερν τον Ιανουάριο, αλλάζοντας ομάδα στα μέσα της σεζόν για πρώτη φορά στην καριέρα μου, ήταν σίγουρα μια πρόκληση. Σπαρακτικό τέλος σε αυτό που θα μπορούσε να ήταν ένα σύντομο, αλλά πραγματικά όμορφο κεφάλαιο.

Ξέροντας τον εαυτό μου, θα χρειαστώ χρόνο για να επεξεργαστώ και να πενθήσω την απώλεια στους τελικούς.

Το να έρθω στην Μπάγερν τον Ιανουάριο, αλλάζοντας ομάδα στα μέσα της σεζόν για πρώτη φορά στην καριέρα μου, ήταν σίγουρα μια πρόκληση. Ταυτόχρονα, όμως, ήταν μια ευκαιρία να αποδείξω στον εαυτό μου ότι μπορώ να συμβάλω άμεσα στις νίκες και να επιστρέψω στην EuroLeague.

Είμαι ευγνώμων για τα αποδυτήρια και για αυτή την υπέροχη ομάδα παιδιών που με αγκάλιασε και με άφησε να είμαι ο εαυτός μου από την πρώτη κιόλας μέρα. Ειλικρινά εύχομαι να είχαμε ένα καλύτερο φινάλε, γιατί πιστεύω πως το αξίζαμε.

Δεν μπορώ καν να αναγκάσω τον εαυτό μου να γράψει τα κλασικά κλισέ του τύπου «έτσι είναι η ζωή» ή «έτσι είναι ο αθλητισμός», γιατί θα ήταν ψεύτικο. Όπως είπα, θα χρειαστώ χρόνο για να το ξεπεράσω, γιατί δεν σου δίνεται κάθε μέρα η ευκαιρία να διεκδικήσεις έναν τίτλο.

Στον οργανισμό της Μπάγερν: πραγματικά ένας οργανισμός υψηλού επιπέδου. Ευχαριστώ τον κόουτς Πέσιτς για την ευκαιρία, το προπονητικό επιτελείο, τους γυμναστές, το ιατρικό επιτελείο και τη διοίκηση. Απόλαυσα πραγματικά τη συνεργασία μου με τον καθένα σας σε καθημερινή βάση, ιδιαίτερα με τους φυσικοθεραπευτές (για ευνόητους λόγους!), και εκτιμώ την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας.

Στους φιλάθλους, ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλη την αγάπη και τη στήριξη από την πρώτη μέρα. Οι ευρωπαϊκές βραδιές στο SAP ήταν μοναδικές, γεμάτες ενέργεια, και ήταν χαρά μου να αγωνίζομαι μπροστά σας.

Εγώ και η οικογένειά μου αγαπήσαμε τη ζωή μας στο Μόναχο.

Σας εύχομαι τα καλύτερα για το μέλλον.

Μόνο αγάπη.

DANKE. (Ευχαριστώ)».