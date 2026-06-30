Γνωστά έκανε το EuroCup τα γκρουμ δυναμικότητας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Πού βρίσκονται ΠΑΟΚ και Άρης;

Η νέα σεζόν στο EuroCup θα έχει έντονο ελληνικό ενδιαφέρον, λόγω της παρουσίας του ΠΑΟΚ και του Άρη.

Σήμερα (30/06), η διοργανώτρια αρχή έκανε γνωστά τα γκρουπ δυναμικότητας για την κλήρωση η οποία πρόκειται να γίνει στις 8 Ιουλίου, με τον Άρη να τοποθετείτε στο γκρουπ έξι και τον ΠΑΟΚ στο 7ο.

Σημειώνεται πως στην κλήρωση υπάρχει ο περιορισμός πως δεν μπορεί μία χώρα να έχει στον ίδιο όμιλο δύο ομάδες, με τους συλλόγους της Θεσσαλονίκης να είναι σίγουρο πως δεν πρόκειται να βρεθούν αντίπαλες στην αρχή.

Για κάθε όμιλο θα κληρώνεται μία από τις ομάδες από τα γκρουπ δυναμικότητας. Η νίκη θα μετράει για δύο πόντους, ενώ η ήττα για έναν.

Αναλυτικά τα γκρουπ: