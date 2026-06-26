Ο Γιοχάνες Τίμαν επιστρέφει στην Ευρώπη και θα φορέσει τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου για τα επόμενα δύο χρόνια, αφήνοντας πίσω του την παρουσία του στην Ιαπωνία.

Ο Γιοχάνες Τίμαν επιστρέφει στη Γερμανία, καθώς η Μπάγερν Μονάχου ανακοίνωσε την απόκτησή του, με τις δύο πλευρές να υπογράφουν συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών.

Ο 32χρονος σέντερ/φόργουορντ (2,05 μ.) αφήνει πίσω του την παρουσία του στην Ιαπωνία, όπου αγωνίστηκε τις δύο τελευταίες σεζόν, και επιστρέφει στην EuroLeague. Ωστόσο, δεν θα φορέσει ξανά τη φανέλα της Άλμπα Βερολίνου, την οποία υπηρέτησε από το 2018 έως το 2024, αλλά εκείνη της πρωταθλήτριας Γερμανίας, Μπάγερν.

Στο πέρασμά του από το ιαπωνικό πρωτάθλημα είχε μέσο όρο 11,4 πόντους, 6 ριμπάουντ και ποσοστό 44,3% στα τρίποντα, επιδόσεις που τον οδήγησαν ξανά στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ.