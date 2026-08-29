Αρμάνι Μιλάνο - Βαρέζε 95-90: Φιλική νίκη για την ομάδα του Πίτερς

Αρμάνι Μιλάνο - Βαρέζε 95-90: Φιλική νίκη για την ομάδα του Πίτερς

Γιώργος Σακελλάρης
Αρμάνι Μιλάνο - Βαρέζε 95-90: Φιλική νίκη για την ομάδα του Πίτερς
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Η Αρμάνι Μιλάνο επικράτησε με 95-90 της Βαρέζε στο πρώτο της φιλικό ενόψει της νέας σεζόν με τον Άλεκ Πίτερς να πραγματοποιεί το ανεπίσημο ντεμπούτο του με τους Ιταλούς.

Πρεμιέρα με το... δεξί στα φιλικά ενόψει της νέας σεζόν για την Αρμάνι Μιλάνο του Πίτερς! Η ομάδα του Ποέτα επιβλήθηκε με 95-90 της Βαρέζε με τον κόουτς των Μιλανέζων να βγάζει τα πρώτα του συμπεράσματα για την ετοιμότητα της ομάδας του.

Για τον σύλλογο της Βόρειας Ιταλίας κορυφαίος ήταν ο Μάθιους με 21 πόντους, ακολούθησε ο Μπαρνέλ με 13 πόντους και ο Χολ με 12 πόντους. Ο Φλακαντόρι ήταν ο τελευταίος διψήφιος, αφού τελείωσε το ματς με 11 πόντους. Ο πρώην ερυθρόλευκος, Άλεκ Πίτερς, σημείωσε επτά πόντους με 2/3 δίποντα και 1/6 τρίποντα.

Τα δεκάλεπτα: 22-17, 44-36, 65-62, 95-90

@Photo credits: olimpiamilano.com
     

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