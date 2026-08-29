Αρμάνι Μιλάνο - Βαρέζε 95-90: Φιλική νίκη για την ομάδα του Πίτερς
Πρεμιέρα με το... δεξί στα φιλικά ενόψει της νέας σεζόν για την Αρμάνι Μιλάνο του Πίτερς! Η ομάδα του Ποέτα επιβλήθηκε με 95-90 της Βαρέζε με τον κόουτς των Μιλανέζων να βγάζει τα πρώτα του συμπεράσματα για την ετοιμότητα της ομάδας του.
Για τον σύλλογο της Βόρειας Ιταλίας κορυφαίος ήταν ο Μάθιους με 21 πόντους, ακολούθησε ο Μπαρνέλ με 13 πόντους και ο Χολ με 12 πόντους. Ο Φλακαντόρι ήταν ο τελευταίος διψήφιος, αφού τελείωσε το ματς με 11 πόντους. Ο πρώην ερυθρόλευκος, Άλεκ Πίτερς, σημείωσε επτά πόντους με 2/3 δίποντα και 1/6 τρίποντα.
Τα δεκάλεπτα: 22-17, 44-36, 65-62, 95-90
Welcome to Milano Alec 🔥#ForzaOlimpia pic.twitter.com/smiLIixmhe— Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) August 29, 2026
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