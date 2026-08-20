Η Αρμάνι Μιλάνο ξεκίνησε την προετοιμασία της ενόψει της νέας σεζόν με τον Γιώργο Τσαλμπούρη να λαμβάνει μέρος σε αυτή, δίπλα στον Άλεκ Πίτερς.

Νέα σεζόν με φιλοδοξίες για την Αρμάνι Μιλάνο! Η ομάδα του ιταλικού βορρά εκκίνησε την προετοιμασία της με τους Άλεκ Πίτερς και Γιώργο Τσαλμπούρη να είναι μαζί στην προπόνηση του συνόλου του Ποέτα.

Έπειτα από τέσσερα χρόνια στον Ολυμπιακό, ο Άλεκ Πίτερς θα συνεχίσει να φορά τα ερυθρόλευκα αλλά για λογαριασμό των Ιταλών. Ο Αμερικανός έδωσε κανονικά το «παρών» στην εναρκτήρια προπόνηση των Μιλανέζων για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Στην «πρώτη» βρέθηκαν επίσης οι Αρ Τζέι Κόουλ, Γκάρισον Μάθιους, Ντέβον Χολ, Ντιέγκο Φλακαντόρι, Τζέισον Μπερνέλ, Ντέβιν Μπούκερ, Ουσμάν Ντιόπ και Μόουζες Ράιτ. Μαζί τους και ο Γιώργος Τσαλμπούρης, ο οποίος την τελευταία διετία αγωνίστηκε με τα χρώματα του Πανιωνίου.

Απουσίαζαν οι διεθνείς Ντάριους Τόμπσον, Στέφανο Τονούτ, Νίκολα Ακέλε και Πίπο Ρίτσι με την εθνική Ιταλίας, όπως επίσης και ο Μάρκο Γκούντουριτς με την εθνική ομάδα της Σερβίας. Στους διεθνείς θα προστεθεί και ο Μόουζες Ράιτ με το συγκρότημα της Βόρειας Μακεδονίας.