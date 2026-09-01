Αρμάνι Μιλάνο: Φιλική νίκη με πρώτο σκόρερ τον Πίτερς
Το δεύτερό της φιλικό παιχνίδι έδωσε η Αρμάνι Μιλάνο. Η ιταλική ομάδα αντιμετώπισε τη Βερόνα σε ματς 35 λεπτών και κατάφερε να φτάσει στη νίκη με 76-75, σε ένα ματς που ο Άλεκ Πίτερς, έκανε αισθητή την παρουσία του.
Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, ήταν ο κορυφαίος σκόρερ της Αρμάνι, καθώς έβαλε 16 πόντους. Από την άλλη, το ανεπίσημο ντεμπούτο του με το Μιλάνο έκανε ο Μόουζες Ράιτ, ο οποίος πέτυχε 10 πόντους.
Για την Αρμάνι (η οποία θα βρεθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης στις 4-6 Σεπτεμβρίου στο ίδιο τουρνουά με τον Ολυμπιακό), απουσίαζαν οι διεθνείς, Ακέλε, Ρίτσι, Τονούτ, Γκούντουριτς, Τόμπσον και Μπολμάρο.
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