«Ο Μαντάρ υπογράφει με δύο εκατομμύρια στη Μακάμπι»

Ο Γιαμ Μαντάρ αναμένεται να υπογράψει διετές συμβόλαιο με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, με τις απολαβές του να φτάνουν τα δύο εκατομμύρια ετησίως.

Μετά το «διαζύγιο» της Χάποελ Τελ Αβίβ με τον Γιαμ Μαντάρ, ο ισραηλινός γκαρντ είναι έτοιμος να υπογράψει με τη Μακάμπι.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το «sport 5», ο 25χρονος παίκτης βρίσκεται κοντά στο να συμφωνήσει με την ομάδα του Κάτας, ωστόσο υπάρχουν κάποιες διαφωνίες των ιδιοκτητών του συλλόγου σχετικά με το ποσό του συμβολαίου, καθώς και τη ρήτρα αποχώρησης.

Η διοίκηση της Μακάμπι, θα συνεχίσει να συζητά τις λεπτομέρειες , με στόχο την επίτευξης μια συμφωνίας. Ο Μαντάρ αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο δύο εκατομμυρίων ανά σεζόν, μαζί με μπόνους υπογραφής 250.000 δολαρίων

Ο Γιαμ Μαντάρ τη φετινή σεζόν με τη Χάποελ Τελ Αβίβ αγωνίστηκε σε 46 παιχνίδια του πρωταθλήματος και της Euroleague έχοντας 10.7 πόντους μέσο όρο, 2.5 ριμπάουντ, 3.4 ασίστ και 1.1 κλεψίματα σε 20.2 λεπτά συμμετοχής.