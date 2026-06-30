Η Χάποελ Τελ Αβίβ μέσω επίσημης ανακοίνωσης, ενημέρωσε πως ο Γιαμ Μαντάρ ενεργοποίησε τη ρήτρα αποχώρησής του από το συμβόλαιο που είχε υπογράψει.

Το σίριαλ μεταξύ της Χάποελ Τελ Αβίβ με τον Γιαμ Μαντάρ έλαβε τέλος, καθώς όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος, ο Ισραηλινός γκαρντ ενεργοποίησε τη ρήτρα αποχώρησής του.

Μάλιστα αναφέρει πως η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη κατέβαλε κάθε προσπάθεια, προκειμένου υπογράψει νέο συμβόλαιο πενταετής διάρκειας ο παίκτης, με απολαβές που δεν έχουν προηγούμενο για το Ισραηλινό μπάσκετ.

Επίσης πραγματοποιήθηκε και συνάντηση μεταξύ του Μαντάρ με τον Έλληνα τεχνικό, ο οποίος του διαβεβαίωσε πως την επόμενη σεζόν θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Χάποελ:

«Ο σύλλογος καλαθοσφαίρισης Χάποελ IBI Τελ Αβίβ επιβεβαιώνει ότι ο Γιαμ Μαντάρ ενημέρωσε τον σύλλογο για την απόφασή του να ενεργοποιήσει τη ρήτρα αποδέσμευσης που προβλέπεται στο συμβόλαιό του.

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου διαστήματος, ο σύλλογος εργάστηκε με στόχο να καταλήξει σε συμφωνία με τον Γιαμ και να διασφαλίσει την παραμονή του στη Χάποελ για ακόμη πέντε αγωνιστικές περιόδους. Στο πλαίσιο αυτό, κατατέθηκε στον Μαντάρ μια οικονομική πρόταση χωρίς προηγούμενο για Ισραηλινό καλαθοσφαιριστή, η οποία ξεπερνά κατά πολύ ακόμη και τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Η πρόταση αυτή αντικατοπτρίζει την ιδιαίτερη εκτίμηση του συλλόγου προς το πρόσωπό του και τη σαφή επιθυμία να τον διατηρήσει στην ομάδα, ενώ ήταν σημαντικά υψηλότερη από οποιαδήποτε άλλη πρόταση που έχει στα χέρια του ο παίκτης.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Γιαμ και του προπονητή της ομάδας, κατά την οποία συζήτησαν τα αγωνιστικά πλάνα για τη νέα σεζόν και τον ρόλο που θα έχει ο παίκτης στο σύνολο. Η συνάντηση διεξήχθη σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, με τις δύο πλευρές να αποχωρούν ικανοποιημένες, ενώ στον Γιαμ παρουσιάστηκε ξεκάθαρα ότι προορίζεται να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό και ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ομάδα την ερχόμενη σεζόν, λαμβάνοντας το αγωνιστικό στάτους που του είχε προγραμματιστεί.

Ο σύλλογος καλαθοσφαίρισης Χάποελ IBI Τελ Αβίβ θα συνεχίσει να πορεύεται με την ίδια φιλοδοξία, την ίδια αφοσίωση και την ίδια δίψα για επιτυχία. Θα συνεχίσουμε να χτίζουμε μια ομάδα που θα εκπροσωπεί τις αξίες μας και θα διεκδικεί όλους τους τίτλους».