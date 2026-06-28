Η Χάποελ Τελ Αβίβ μέσω ανακοίνωσης έκανε γνωστό πως ο Όρεν Χάσον αναλαμβάνει χρέη Προέδρου του συλλόγου.

Νέος Πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ ο Όρεν Χάσον. Η ομάδα του Ισραήλ μέσω ανακοίνωσης έκανε γνωστό πως χρέη Προέδρου αναλαμβάνει πλέον ο 55χρονος που έχει διοικητική εμπειρία από κορυφαίες θέσεις του αθλητισμού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Χάποελ Τελ Αβίβ:

«Πρόεδρος της Ισραηλινής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

Πρόεδρος της Διοργανώτριας Αρχής των επαγγελματικών ποδοσφαιρικών πρωταθλημάτων του Ισραήλ.

Γενικός Διευθυντής της ίδιας Διοργανώτριας Αρχής.

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Japanauto, επίσημης εισαγωγέα των αυτοκινήτων Subaru στο Ισραήλ.

Νωρίτερα είχε επίσης υπηρετήσει σε σειρά ακόμη ανώτερων διοικητικών θέσεων στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Είμαστε βέβαιοι ότι η μεγάλη του εμπειρία, οι διοικητικές του ικανότητες, η εις βάθος γνώση του ισραηλινού αθλητισμού και η αγάπη του για την ομάδα θα αποτελέσουν σημαντικό πλεονέκτημα για τον σύλλογο και θα συμβάλουν στην περαιτέρω ανάπτυξή του σε όλους τους τομείς – αγωνιστικό, διοικητικό και επιχειρηματικό.

Ευχόμαστε στον Όρεν Χάσον κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα και είμαστε βέβαιοι ότι θα οδηγήσει τον σύλλογο σε ακόμη μεγαλύτερη πρόοδο και νέες επιτυχίες.

Μαζί θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την επιτυχία της Χάποελ Τελ Αβίβ.

Δήλωση του Οφέρ Γιανάι, εκ μέρους των ιδιοκτητών της ομάδας:

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και ενθουσιασμένοι που καλωσορίζουμε τον Όρεν Χάσον στην οικογένεια της Χάποελ Τελ Αβίβ και έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στις ικανότητές του να οδηγήσει τον σύλλογο μπροστά.

Ο Όρεν φέρνει μαζί του πολλά χρόνια εμπειρίας και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι, μαζί με το τεχνικό και διοικητικό επιτελείο, θα μας βοηθήσει να συνεχίσουμε να χτίζουμε έναν σύλλογο σταθερό, ισχυρό και φιλόδοξο.

Του εύχομαι καλή επιτυχία!»