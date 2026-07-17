Η οικογένεια του Ντάνι Φέντερμαν αποχώρησε μετά από 90 χρόνια από τη διοίκηση της Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Η ιστορία 90 ετών της οικογένειας του Ντάνι Φέντερμαν στη Μακάμπι Τελ Αβίβ φτάνει στο τέλος της, καθώς προχώρησε η διαδικασία πώλησης του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της Ισραηλινής ομάδας στην οικογένεια Ρεκανάτι και την Fedanco Sport, την ώρα που προχωράει ο σχεδιασμός για τη νέα σεζόν.

Ουσιαστικά, ο κύκλος προσφοράς της οικογένειας Φέντερμαν ολοκληρώθηκε μέσα από μια διαδρομή 90 ετών, όπου άφησε το αποτύπωμα της στην «ομάδα του λαού».

Στο μήνυμά του, ο Ντάνι Φέντερμαν θυμήθηκε τη σύνδεση της οικογένειάς του με το σύλλογο, η οποία ξεκίνησε με τον παππού του Γιτζάκ, αρχηγό της Μακάμπι τη δεκαετία του 1930 και συνεχίστηκε με τον Ντέιβιντ Φέντερμαν, έναν άνθρωπο με πολύ μεγάλη συμβολή στη μετατροπή του συλλόγου σε αθλητικό σύλλογο.

Ο Ντάνι Φέντερμαν διετέλεσε επίσης Διευθύνων Σύμβουλος μεταξύ 2011 και 2015 κατά τη διάρκεια της κατάκτησης της Euroleague το 2014 στο Μιλάνο.

Αναμφίβολα, πρόκειται για μια χρονιά σταθμό στην ιστορία της Μακάμπι, καθώς η οικογένεια Ρεκανάτι καλείται να οδηγήσει τον ιστορικό σύλλογο στη νέα εποχή, επενδύοντας σημαντικά κεφάλαια στο μπάσκετ και στην προσπάθεια της ομάδας να επιστρέψει στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

