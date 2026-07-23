Την κοινή τους συμπόρευση θα συνεχίσουν όπως όλα δείχνουν η Μακάμπι Τελ Αβίβ και ο Ίφε Λούντμπεργκ για τα επόμενα δύο χρόνια.

«Λευκός καπνός» ανάμεσα σε Μακάμπι Τελ Αβίβ και Ίφε Λούντμπεργκ! Σύμφωνα με το «Sport5» ο Δανός γκαρντ θα συνεχίσει όπως όλα δείχνουν στην «ομάδα του λαού» για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο 31χρονος παίκτης αποκτήθηκε από τους Ισραηλινούς τον Νοέμβριο του 2025. Έχει πλούσια εμπειρία στο κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ, αφού στη EuroLeague έχει αγωνιστεί και με τις φανέλες των Βίρτους Μπολόνια, ΤΣΣΚΑ Μόσχας και Παρτίζαν Βελιγραδίου, ενώ πέρασε και από τον «μαγικό κόσμο του ΝΒΑ», φορώντας τη φανέλα των Φοίνιξ Σανς.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε μέτρησε 9,2 πόντους, 2,4 ασίστ και 2,2 ριμπάουντ μέσο όρο.