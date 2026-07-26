Χάποελ Ιερουσαλήμ: Θέλει τον Σέικ Μίλτον, σύμφωνα με τους Ισραηλινούς
Σε... σίριαλ φαίνεται να καταλήγει η υπόθεση του Σέικ Μίλτον, καθώς ενδιαφέρεται για την απόκτησή του η Χάποελ Ιερουσαλήμ.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με όσα αναφέρει το «israelhayom», ο σύλλογος «τσεκάρει» την περίπτωσή του Αμερικανού παίκτη, προκειμένου να τον βοηθήσει προς την υλοποίηση των στόχων του στο EuroCup.
Την ίδια ώρα για τον Σέικ Μίλτον ενδιαφέρεται και η Μακάμπι Τελ Αβίβ, για να τον εντάξει στο ρόστερ της ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Μένει να φανεί αν ο 29χρονος θα επιλέξει κάποια από τις δύο ισραηλινές ομάδες.
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Ο Μίλτον έπαιξε σε 23 παιχνίδια της EuroLeague την περασμένη σεζόν, έχοντας μέσο όρο 6.9 πόντους, 1.4 ριμπάουντ και 2.4 ριμπάουντ ανά 18.6 λεπτά συμμετοχής.
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