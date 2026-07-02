Παναθηναϊκός: Αυτά ισχύουν για Μπατίστ και Διαμαντίδη!

Μετά από δύο πολύ ενεργές «πράσινες» εβδομάδες στην off season, το Gazzetta σας ενημερώνει για τα δεδομένα στις δύο υποθέσεις που αφορούν στην ενίσχυση του τεχνικού επιτελείου και του front office και οι οποίες «τρέχουν» παράλληλα με τις επαφές για την 3η εφετινή μετεγγραφή.

Η αγωνιστική περίοδος που μας πέρασε δεν ολοκληρώθηκε με τα επιθυμητά αποτελέσματα για το «τριφύλλι» και αυτός είναι ο λόγος, που όλοι στο «πράσινο» στρατόπεδο, σήκωσαν αμέσως τα μανίκια και στρώθηκαν στην δουλειά!

Η αρχή έγινε πριν καλά-καλά συμπληρωθούν 48 ώρες από τον 5ο τελικό και το «βελούδινο» διαζύγιο με τον Έργκιν Άταμαν, άνοιξε τον δρόμο ώστε να μπει στην τελική ευθεία και να υλοποιηθεί η μεγάλη επιστροφή του “Ζοτς”, μετά από 14 χρόνια.

Η φωτογραφία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς αγκαλιά με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και η αποθέωση που γνώρισε από 5 χιλιάδες φίλους της ομάδας, κατά την παρουσίαση του στο “T-Center”, κατέστησε σαφες τοις πάσι ότι ο Παναθηναϊκός μπήκε σε νέα εποχή, με τον πλέον επιτυχημένο Ευρωπαίο coach στο τιμόνι!

Οι πρώτες μετεγγραφικές κινήσεις δεν άργησαν καθόλου! Κινούμενος με απόλυτη μυστικότητα, ο Παναθηναϊκός «έκλεισε» με συνοπτικές διαδικασίες τον Μουστάφα Φαλ (για την θέση του 3ου σέντερ), ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, ενώ λίγες μέρες αργότερα συμφώνησε με τον Μπρανκού Μπάντιο της Βαλένθια, ενισχύοντας σημαντικά το back court, με έναν πολυδιάστατο και πληθωρικό guard, που γεμίζει δύο θέσεις.

Και οι δύο παίκτες ήταν επιλογές που ήθελε πολύ να εντάξει στο ρόστερ ο 66χρονος Σέρβος τεχνικός, o οποίος βρίσκεται σε συνεχείς επαφές με τους συνεργάτες του για να προχωρήσουν και οι υπόλοιπες τρεις κινήσεις που έχει ζητήσει να πραγματοποιηθούν (ένας guard, ένας forward και ένας ψηλός με σουτ).

Ταυτόχρονα, όμως, ο “Ζοτς” θέλει να τελειώσουν θετικά και οι υποθέσεις των δύο ανθρώπων με την τεράστια προσφορά στον σύλλογο στην διάρκεια της πρώτης προπονητικής του θητείας και οι οποίοι έχει ζητήσει να τον πλαισιώσουν στο staff και το front office.

O λόγος για τον Μάικ Μπατίστ και φυσικά τον Δημήτρη Διαμαντίδη. Με τον πρώτο συνεργάστηκε επί 9 χρόνια (2003-2012), κατέκτησαν μαζί τρία ευρωπαϊκά τρόπαια κι έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην μετεξέλιξή του σε έναν εκ κορυφαίων Αμερικανών σέντερ στην Ευρώπη.

Με τον δεύτερο συνυπήρξαν και οι δύο προαναφερθέντες για μία 8ετία (2004-2012) και ήταν ο point-guard με τον οποίο ο Ομπράντοβιτς από τον πάγκο και ο «μπουλντόζας» στο μέσα παρκέ, συνεννοούνταν με τα μάτια, παίζοντας θεμελιώδες ρόλο στις επιτυχίες της ομάδας στις εγχώριες διοργανώσεις και την Euroleague.

Η περίπτωση του Μπατίστ

Από την πρώτη στιγμή που ο 9 φορές πρωταθλητής της Euroleague ανέλαβε ξανά την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού, έγινε γνωστό ότι ο 48χρονος Αμερικανός assistant-coach των Ράπτορς ήταν η πρώτη του επιλογή για την θέση του άμεσου συνεργάτη του στον πάγκο.

Οι δύο άνδρες, μάλιστα, συναντήθηκαν στην Αθήνα στο πλαίσιο του Final Four, συμφώνησαν για τον αναβαθμισμένο ρόλο που θα έχει (για τους ξένους παίκτες, ένας Αμερικανός προπονητής που είναι απόλυτος γνώστης της ευρωπαϊκής πραγματικότητας και ξέρει καλά τον Ομπράντοβιτς, αποτελεί τεράστια βοήθεια) και μόλις επισημοποιήθηκε η επιστροφή του “Ζοτς”, άρχισε και η επικοινωνία της ΚΑΕ με τον ατζέντη του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Gazzetta, οι δύο πλευρές έχουν μία μικρή απόσταση στο οικονομικό. Οι «πράσινοι» προσφέρουν ένα ποσό που αγγίζει τα 1,25 εκατομμύρια δολάρια για 3ετία, που για την θέση του πρώτου βοηθού συνιστά τεράστιο νούμερο και ο Μπατίστ, που δεσμεύεται με άλλον έναν χρόνο από τους Ράπτορς (ως συνεργάτης του Ντάρκο Ρατζάκοβιτς), ιδανικά θα ήθελε οι μέσες ετήσιες αποδοχές του να φτάσουν τα 500.000 δολάρια.

Και αυτό γιατί η οικογένειά του θα παραμείνει – τουλάχιστον για την επόμενη σεζόν – στο Τορόντο, όπου πηγαίνουν σχολείο τα παιδιά του, κάτι που σημαίνει ότι ο ίδιος θα εξακολουθήσει να επιβαρρύνεται φορολογικά τόσο στον Καναδά, όσο και στην Αμερική.

Με δεδομένο, πάντως, ότι και οι δύο πλευρές θέλουν σφόδρα να συνεργαστούν για 3η φορά (μετά την πρώτη αποχώρησή του το 2012, όταν έφυγε και ο Ομπράντοβιτς, ο Μάικ επέστρεψε την σεζόν 2012-2013 για να κλείσει την καριέρα του στο ΟΑΚΑ), λίγο…πάνω, λίγο… κάτω, το deal δύσκολα θα χαλάσει.

Ο Διαμαντίδης

Η περίπτωση του “Μήτσου” δεν είναι τόσο προχωρημένη. Για την ακρίβεια ο “3D” έχει μιλήσει μόνο με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος του έχει εκφτάσει την μεγάλη του επιθυμία να τον έχει στο πλευρό του (σε μία θέση που πάντως δεν έχει αποσαφηνιστεί) και πλέον αυτό που απομένει, είναι να πάρει ο ίδιος ο Διαμαντίδης την μεγάλη απόφαση να ξαναλλάξει – μέσα σε λίγα χρόνια – τον τρόπο ζωής του και να επιστρέψει σε ένα διοικητικό πόστο που θα έχει, όμως, άμεση επαφή και με το αγωνιστικό τμήμα.

Όταν πάρει την απόφασή του να συστρατευθεί με την νέα προσπάθεια, τότε τα πράγματα θα πάρουν τον δρόμο τους! Ίσως πιο γρήγορα και πιο εύκολα σε σχέση με την περίπτωση του Μπατίστ.



