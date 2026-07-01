Ο Δημήτρης Κατσιώνης (Hoopfellas) γράφει στο Gazzetta για τον Παναθηναϊκό ο οποίος απέκτησε έναν παίχτη που τόσο του έλειψε την περυσινή σεζόν και παράλληλα ακολουθεί την τάση, περπατώντας το μονοπάτι του σύγχρονου μπάσκετ.

Οι πρώτες κινήσεις των πρασίνων στο μεταγραφικό παζάρι, “φωνάζουν” δυνατά για το πέρασμα σε μια καινούργια εποχή αναφορικά με την οπτική σε όρους αγωνιστικής κατεύθυνσης και του πως αυτή “γράφει” στη στελέχωση του ρόστερ. Πλέον ο στόχος είναι τα fits και η απόκτηση των σωστών δεξιοτήτων και όχι η συσσώρευση ελίτ ταλέντου (σε ένα σύνολο που ήδη διαθέτει αρκετό) ως αυτοσκοπός. Στον Μουστάφα Φαλ ο Παναθηναϊκός βρήκε τον playmaking Big και παράλληλα το “5” που θα προστατέψει το καλάθι του ενώ στο πρόσωπο του Μπράνκου Μπάντιο βλέπει μια εξαιρετική πρώτη ύλη, την οποία θα κληθεί να “πλάσει” ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς με τον δικό του τρόπο.

Ο 27χρονος combo εξελίχθηκε αρκετά στα χέρια του Πέδρο Μαρτίνεθ (Μανρέσα, Βαλένθια), σημειώνοντας αξιοσημείωτη βελτίωση σε αρκετούς τομείς του παιχνιδιού. To πιο ενδιαφέρον δε, είναι τα “σημάδια” ανόδου που τώρα φαίνοντας στην αγωνιστική του συμπεριφορά και αφορούν ακατέργαστες δεξιότητες οι οποίες εφόσον καλλιεργηθούν μπορούν νς τον μετατρέψουν σε ολοκληρωμένο περιφερειακό για το υψηλότερο επίπεδο.

Ο Μπάντιο φέρνει ένα πακέτο αρκετά θελτικό στην εποχή της ταχυδύναμης. Αθλητικότητα, ανθεκτικότητα, μήκος, ανεξάντλητη ενέργεια και two-way χαρακτηριστικά. Είναι ο Point of Attack αμυντικός που θα βγει στο “κεφάλι” της άμυνας και θα πιέσει στο όριο τον αντίπαλο χειριστή, χωρίς να χρειάζεται απαραίτητα βοήθειες σε αυτήν του την προσπάθεια. Ο Σενεγαλέζος γκαρντ ξέρει να πλοηγείται γύρω από τα σκριν κυνηγώντας σουτέρ αλλά παράλληλα μπορεί να υποστηρίξει διαφορετικούς τύπους άμυνας αναφορικά με την αναχαίτιση των ball-screen καταστάσεων. Η ικανότητα του δε να παράγει μέσω της άμυνας, άμεση επίθεση ,μπορεί να δώσει μεγάλη ώθηση στην ομάδα του κόουτς Ομπράντοβιτς.

Ο πρώην γκαρντ της Βαλένθια είναι μάλλον υποτιμημένος επιθετικά παίχτης. Πρόκειται για ένα παιδί με ανεπτυγμένα ένστικτα σκόρερ, αρκετά αποτελεσματικό στο ένας εναντίον ενός. Το πρώτο βήμα του είναι εξαιρετικό ενώ η αποτελεσματικότητα του ως finisher στην καρδιά του “ζωγραφιστού” (όπου κεφαλαιοποιεί το αθλητικό του πακέτο, την επιθετικότητα του και τη δυναμική του παίζοντας “επάνω” σε επαφές) είναι παροιμιώδης (58/81 φέτος στην Ευρωλίγκα, 71.6%). Σε αυτό βοηθάει το αναβαθμισμένο midrange παιχνίδι του (καταστάσεις ενδιάμεσης εκτέλεσης) και η Stop & go ταχύτητα που τον διακρίνει.

Το πιο σημαντικό κομμάτι όμως για αυτήν τη μεταγραφή είναι το “όραμα” των πρασίνων για τον παίχτη. Όχι για αυτό που είναι σήμερα αυτός, αλλά για αυτό που μπορεί να γίνει δουλεύοντας με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο Μπάντιο είναι secondary ball-handler. Παίχτης που θα πάρει τη μπάλα στον δεύτερο χρόνο της επίθεσης για να επιτεθεί και όχι αυτός που θα βάλει τους συμπαίχτες του στη θέση τους για να ξεκινήσει τη διαδικασία. Και στο T-Center θέλουν να τον μετατρέψουν στον γκαρντ που θα παίζει μαζί με τον Ναν, μπαίνοντας στα παπούτσια του Τζέριαν Γκραντ.

Είναι θετικό ότι έχει δείξει πως μπορεί να εκτελέσει διαφορετικού τύπου πάσες μετά το σκριν στη μπάλα αλλά και να πάρει αποφάσεις σε γρήγορο τέμπο. Οφείλει όμως να μάθει να διαχειρίζεται μεγαλύτερο όγκο τέτοιων (αποφάσεων) στο σετ παιχνίδι, διατηρώντας χαμηλά το ποσοστό λαθών του. Πρέπει επίσης σταδιακά να μάθει να παίζει με το ρολόι, γνωρίζοντας πότε πρέπει να επιταγχύνει και πότε να πάει αργά. Στο κομμάτι του σουτ, η αυτοπεποίθηση που έδειξε φέτος αφήνει πολλές υποσχέσεις. Αν και το footwork του μπαίνοντας στη διαδικασία εκτέλεσης επιδέχεται βελτίωσης, η ικανότητα του να εκτελέσει αποτελεσματικά στο transition (σετάροντας γρήγορα τα πόδια του) είναι ένα καλό σημάδι. Το καλό spot-up άλλωστε σουτ είναι υπεραπαραίτητο για τον γκαρντ που παίζει δίπλα στον Ναν άλλωστε.

Με τον Μπράνκου Μπάντιο, ο Παναθηναϊκός φρεσκάρει την περιφερειακή του γραμμή προσθέτοντας αμυντικό φίλτρο και αθλητικότητα. Είναι μια μετάγγιση στοιχείων που ήθελαν οπωσδήποτε οι πράσινοι. Η παρουσία δε του Τζέριαν Γκραντ στο ρόστερ μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά, δίνοντας μια ασφάλεια στην ομάδα στην περίπτωση που η αναβάθμιση του Μπάντιο χρειαστεί παραπάνω χρόνο. Η εξελικτική ικανότητα του προγράμματος του, θα είναι το πρώτο μεγάλο στοίχημα που θα κληθεί να κερδίσει ο Ζοτς στη νέα θητεία του στο “τριφύλλι”.