Ο Άρης παίρνει τον Νέναντ Ντιμιτρίγεβιτς

Ο Άρης βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον 28χρονο Νέναντ Ντιμιτρίγεβιτς σε μια κίνηση με άρωμα Euroleague!

Βασικός point guard της Μπάγερν Μονάχου την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ο Νέναντ Ντιμιτρίγεβιτς είναι ο «εκλεκτός» του Βασίλη Σπανούλη για τη θέση του βασικού πλέι μέικερ του Άρη την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Μάλιστα οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών έχουν προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό και είναι εξαιρετικά πιθανό να οδηγήσουν στην τελική συμφωνία εντός των επόμενων ωρών. Την περασμένη αγωνιστική σεζόν, ο Νέναντ Ντιμιτρίγεβιτς είχε 11 πόντους και 4.1 ασίστ κατά μέσο όρο στην Euroleague με τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου με ποσοστό 44% έξω από τη γραμμή του τριπόντου.

Πρόκειται για έναν αθλητή ο οποίος γαλουχήθηκε μπασκετικά στις ακαδημίες της Μπανταλόνα με τη φανέλα της οποίας έκανε μάλιστα και το επαγγελματικό ντεμπούτο του. Την περίοδο 2024-25 ήταν στην Αρμάνι Μιλάνο έχοντας δευτερεύοντα ρόλο στη θέση «1» αλλά στη διάρκεια της χρονιάς αυτός έγινε πρωταγωνιστικός λόγω των πολλών τραυματισμών που είχε να διαχειριστεί η ιταλική ομάδα. Συνολικά στη σεζόν, ο Ντιμιτρίγεβιτς είχε 7.6 πόντους και 3.2 ασίστ ανά αγώνα.

Εκείνο το εισιτήριο για την Euroleague είχε εξασφαλιστεί μέσα από την εντυπωσιακή χρονιά που είχε προηγηθεί στην Ούνικς Καζάν. Με 18.3 πόντους και 6.9 ασίστ ανά αγώνα αλλά και ποσοστό ευστοχίας 42% έξω από τη γραμμή του τριπόντου, είχε πραγματοποιήσει φοβερή σεζόν.