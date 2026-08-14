Ο Αντρέας Όμπστ ευστοχεί σε 10 σερί τρίποντα με το «κακό» του χέρι και τρελαίνει τα social media.

Με αφορμή την Παγκόσμια μέρα Αριστερόχειρων, η Μπάγερ Μονάχου ανάρτησε βίντεο στα social media τον Αντρέα Όμπστ να τα... στάζει με το «κακό» του χέρι.

Συγκεκριμένα στο βίντεο φαίνεται ο κορυφαίος σουτέρ της Ευρώπης, να ευστοχεί για... πλάκα σε 10 σερί τρίποντα με το αριστερό του χέρι. Μάλιστα το κατάφερε μόλις σε 30 δευτερόλεπτα.

Ο Γερμανός γκαρντ δείχνει για ακόμη μία φορά, την ικανότητά του στο σουτ, τρελαίνοντας το διαδίκτυο. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε μέτρησε μ.ο 14.5 πόντους, 2.1 ριμπάουντ και 2 ασίστ, σουτάροντας με 37.8% έξω από τη γραμμή των 6.75μ στη EuroLeague.

Δείτε το βίντεο: