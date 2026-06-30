Ο Σιλβέν Φρανσίσκο αποκάλυψε πως είχε προτάσεις από άλλες τέσσερις ομάδες της EuroLeague με τα ίδια λεφτά, ωστόσο επέλεξε να πάει στη Βιλερμπάν.

Η Βιλερμπάν έκανε επίσημη τη «βόμβα» της απόκτηση του Σιλβέν Φρανσίσκο, με το συμβόλαιο του Γάλλου να φτάνει τα τέσσερα εκατομμύρια ετησίως.

Ο ίδιος μέσω ανάρτησης στο x, απάντησε σε χρήστη που του άφησε υπονοούμενο πως πήγε για τα λεφτά, με τον Φρανσίσκο να του απαντάει, πως είχε άλλες τέσσερις προτάσεις με τα ίδια χρήματα από ομάδες της EuroLeague. Μάλιστα ο Φρανσίσκο έκανε και ξεχωριστή ανάρτηση που αναφέρθηκε για ποιο λόγο επέλεξε να αγωνιστεί με τα χρώματα της Βιλερμπάν.

Αναλυτικά όσα έγραψε:

«Τέσσερις άλλες ομάδες πρότειναν τον ίδιο μισθό τι έχεις να πεις τώρα;»

«Νομίζω ότι ο κόσμος παρεξήγησε τι εννοούσα. Είναι σαν να ονειρεύεσαι να παίξεις στο NBA. Μεγαλώνοντας στη Γαλλία, ομάδες όπως η Βιλερμπάν, η Παρί Λεβαλουά ή η PSG τότε ήταν οι φανέλες που κάθε παιδί ήθελε να φορέσει λόγω της κληρονομιάς τους.

Είναι το ίδιο παντού: Άρης-ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός ή Ολυμπιακός στην Ελλάδα· Φενερμπαχτσέ, Γαλατασαράι ή Μπεσίκτας στην Τουρκία· Μπαρτσελόνα ή Ρεάλ Μαδρίτης στην Ισπανία. Ως παιδί, ονειρεύεσαι να είσαι μέλος αυτών των ιστορικών συλλόγων. Αυτό εννοούσα μόνο. ​​Ακόμα και στη Σερβία επίσης».

4 autres équipes ont proposé le même salaire 🤔 tu as quoi à dire maintenant? — Sylvain Francisco (@S_CISCO_2) June 30, 2026