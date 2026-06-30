Ο Σιλβέν Φρανσίσκο ανακοινώθηκε σήμερα (30/06) από τη Βιλερμπάν. Πώς έφτασε ο Γάλλος από τα 220.000 στο Περιστέρι, να παίρνει τέσσερα εκατομμύρια στη EuroLeague.

Ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα της EuroLeague είναι ο Σιλβέν Φρανσίσκο ο οποίος ανακοινώθηκε από τη Βιλερμπάν, με τις απολαβές του να... αγγίζουν τα τέσσερα εκατομμύρια ετησίως! Ο Γάλλος γκαρντ έχει περάσει από την Ελλάδα και συγκεκριμένα από το Περιστέρι όπου προπονητής του ήταν ο Βασίλης Σπανούλης, τότε που ο Φρανσίσκο αμειβόταν με 200.000 τον χρόνο.

Μέσα σε μόλις τέσσερα χρόνια ο 29χρονος πόιντ γκαρντ έχει καταφέρει να... εκτοξεύσει τις απολαβές του και αυτό χάρη της εξαιρετικής του πορείας μετά το Περιστέρι. Με την ομάδα των Δυτικών Προαστίων και τεχνικό τον «Kill Bill», ο Φρανσίσκο... τρύπησε το ταβάνι του συλλόγου εκείνη τη σεζόν, φτάνοντας ως το Final Four του BCL, ενώ τερμάτισε και στην τρίτη θέση στην Ελλάδα, μόνο πίσω από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

Ο Φρανσίσκο είχε μ.ο στο Περιστέρι 11.4 πόντους, 3 ριμπάουντ και 5.4 ασίστ ανά αγώνα, ενώ ήταν από τους πιο κομβικούς παίκτες του Σπανούλη.

Ακολούθησε για μία σεζόν η Μπάγερν Μονάχου, με την γερμανική ομάδα να είναι η πρώτη του στη EuroLeague, έχοντας μ.ο 10.6 πόντους, 1.7 ριμπάουντ και 3.2 ασίστ ανά αγώνα. Έπειτα από την παρθενική του συμμετοχή στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης, ο Γάλλος... μετακόμισε στο Κάουνας, για τη Ζάλγκιρις.

Στη δεύτερή του στη λιθουανική ομάδα, έκανε πράγματα και... θαύματα και τελικά κέρδισε το ενδιαφέρον που ήδη υήρχε από όλες τις ομάδες της EuroLeague, με τα εκατομμύρια να κάνουν... χορό στα πόδια του.

Ο ίδιος επέλεξε τη Βιλερμπάν, προερχόμενος από την καλύτερη χρονιά της καριέρας του, έχοντας μ.ο 16.7 πόντους, 2.8 ριμπάουντ και 6.4 ασίστ ανά αγώνα.

Πλέον θα αμείβεται με τέσσερα εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, ως ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες.