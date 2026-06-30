Παρί: Ανακοίνωσε τον Τάρπεϊ

Παρί: Ανακοίνωσε τον Τάρπεϊ

Παρί: Ανακοίνωσε τον Τάρπεϊ
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Παίκτης της Παρί για τη σεζόν 2026-27 θα είναι ο Τέρι Τάρπεϊ, ο οποίος ανακοινώθηκε από τον γαλλικό σύλλογο.

Παρότι αποχώρησε από τη Μονακό ο Τέρι Τάρπεϊ θα συνεχίσει να είναι κάτοικος Γαλλίας, αφού ανακοινώθηκε από την Παρί.

Ο Αμερικανός γκαρντ θα συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα του Παρισιού, προκειμένου να τη βοηθήσει προς την υλοποίηση των στόχων της τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ο Τάρπεϊ σε 36 ματς στη EuroLeague είχε μ.ο 2 πόντους και 1.8 ριμπάουντ ανά αγώνα.

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@Photo credits: euroleague
     

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