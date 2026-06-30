Παρί: Ανακοίνωσε τον Τάρπεϊ
Παρότι αποχώρησε από τη Μονακό ο Τέρι Τάρπεϊ θα συνεχίσει να είναι κάτοικος Γαλλίας, αφού ανακοινώθηκε από την Παρί.
Ο Αμερικανός γκαρντ θα συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα του Παρισιού, προκειμένου να τη βοηθήσει προς την υλοποίηση των στόχων της τη νέα αγωνιστική περίοδο.
Ο Τάρπεϊ σε 36 ματς στη EuroLeague είχε μ.ο 2 πόντους και 1.8 ριμπάουντ ανά αγώνα.
NEW PLAYER 🔓— Paris Basketball (@ParisBasketball) June 30, 2026
Le Paris Basketball est fier d’annoncer l’arrivée de l’international français @Taarpey dans son effectif pour la saison prochaine !
Welcome Terry ! 🤩 pic.twitter.com/Na5POi1gqH
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