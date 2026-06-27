Το αντίο του Τάις στη Μονακό: «Νιώθω ευγνωμοσύνη για όλη αυτή τη διαδρομή...»
Οι αποχωρήσεις συνεχίζονται στο «στρατόπεδο» της Μονακό, με τον Ντάνιελ Τάις να είναι ο επόμενος που φεύγει από τον σύλλογο.
Ο Γερμανός σέντερ μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, αποχαιρέτησε την ομάδα του Πριγκιπάτου και την ευχαρίστησε για όσα πέρασε. Ο Τάις τη χρονιά που ολοκληρώθηκε στη EuroLeague, έπαιξε σε 38 αγώνες, έχοντας μ.ο 9.7 πόντους και 5 ριμπάουντ ανά αναμέτρηση.
Αναλυτικά όσα έγραψε ο Ντάνιελ Τάις:
«Τι απίστευτο ταξίδι. Με σπουδαίους ανθρώπους στο πλευρό μου. Νιώθω ευγνωμοσύνη για όλη αυτή τη διαδρομή. Ευχαριστώ, Μονακό».
Δείτε ΕπίσηςΤο συγκινητικό αντίο Στραζέλ στη Μονακό: «Δύσκολο να αποδεχθώ πως έφτασε αυτή η στιγμή»
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.