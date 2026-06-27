Το αντίο του Τάις στη Μονακό: «Νιώθω ευγνωμοσύνη για όλη αυτή τη διαδρομή...»

Ο Ντάνειλ Τάις μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, αποχαιρέτησε τη Μονακό.

Οι αποχωρήσεις συνεχίζονται στο «στρατόπεδο» της Μονακό, με τον Ντάνιελ Τάις να είναι ο επόμενος που φεύγει από τον σύλλογο.

Ο Γερμανός σέντερ μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, αποχαιρέτησε την ομάδα του Πριγκιπάτου και την ευχαρίστησε για όσα πέρασε. Ο Τάις τη χρονιά που ολοκληρώθηκε στη EuroLeague, έπαιξε σε 38 αγώνες, έχοντας μ.ο 9.7 πόντους και 5 ριμπάουντ ανά αναμέτρηση.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Ντάνιελ Τάις:

«Τι απίστευτο ταξίδι. Με σπουδαίους ανθρώπους στο πλευρό μου. Νιώθω ευγνωμοσύνη για όλη αυτή τη διαδρομή. Ευχαριστώ, Μονακό».