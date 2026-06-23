Ο Μάικ Τζέιμς επέστρεψε από το... πουθενά για τον πέμπτο τελικό του γαλλικού πρωταθλήματος, αλλά αγωνίστηκε με το νούμερο του τιμωρημένου Ματιέ Στράζελ.

Ο Μάικ Τζέιμς επέστρεψε ξαφνικά στη δράση για λογαριασμό της Μονακό στον πέμπτο και τελευταίο τελικό του γαλλικού πρωταθλήματος απέναντι στην Παρί.

Όπως αναφέρει το «BeBasket», ο Αμερικανός σταρ, που απουσίαζε από τις αρχές Μαΐου και δεν είχε αγωνιστεί σε κανένα παιχνίδι των playoffs, εμφανίστηκε κανονικά στην αποστολή των Μονεγάσκων για το Game 5 της σειράς, σε μια κίνηση που προκάλεσε αίσθηση.

Ο Μάικ Τζέιμς επέστρεψε από το... πουθενά για τον πέμπτο τελικό του γαλλικού πρωταθλήματος, προκαλώντας έκπληξη σε ολόκληρη τη μπασκετική Ευρώπη. Ο σταρ της Μονακό όχι μόνο φόρεσε ξανά τη φανέλα των Μονεγάσκων μετά από σχεδόν δύο μήνες απουσίας, αλλά αγωνίστηκε με το νούμερο του τιμωρημένου Ματιέ Στράζελ, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα στήριξης στον συμπαίκτη του.

Μάλιστα, η επιστροφή του είχε και έντονο συμβολισμό. Ο Τζέιμς δεν φόρεσε το γνωστό Νο. 55, αλλά το Νο. 32 του συμπαίκτη του, Ματ Στράζελ, ο οποίος ήταν τιμωρημένος και δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής στον τελικό. Με αυτόν τον τρόπο θέλησε να δείξει τη στήριξή του στον Γάλλο γκαρντ, που αποτέλεσε έναν από τους κορυφαίους παίκτες της Μονακό στη σειρά των τελικών.

Ο Στράζελ είχε αποβληθεί στο Game 3 μετά από έντονη διαμαρτυρία προς τους διαιτητές και η ποινή αποκλεισμού του διατηρήθηκε μετά την εξέταση της έφεσης της Μονακό. Έτσι, ο Τζέιμς επέλεξε να αγωνιστεί φορώντας τον αριθμό του συμπαίκτη του, σε μια κίνηση που εκτιμήθηκε ιδιαίτερα από τους φίλους της ομάδας.

Ο τελευταίος αγώνας του Αμερικανού πριν από την επιστροφή του ήταν στις 5 Μαΐου για τη EuroLeague. Παρότι είχε μείνει εκτός δράσης για μεγάλο διάστημα, συνέχισε να προπονείται με την ομάδα και να βρίσκεται στο πλευρό των συμπαικτών του.