Ο Τζούλιους Τόμας έφυγε από την Παρί μετά την ολοκλήρωση των τελικών με τη Μονακό και φέρεται να έχει πρόταση από ομάδα του ΝΒΑ για να συμπεριληφθεί στο επιτελείο.

Παρελθόν αποτελεί από τον πάγκο της Παρί ο Τζούλιους Τόμας! Η διοίκηση της γαλλικής ομάδας το βράδυ της Πέμπτης (25/6) ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας με τον 29χρονο τεχνικό, που ετοιμάζεται να ανοίξει... πανιά για το ΝΒΑ, μετά την απώλεια του τίτλου. Οι Γάλλοι τον ευχαρίστησαν για την προσφορά του αναλαμβάνοντας σε μια δύσκολη καμπή τα «ηνία» του συλλόγου.

Ο Τζούλιους Τόμας ανέλαβε την Παρί ως πρώτος προπονητής τον περασμένο Μάρτιο και ενώ τα προηγούμενα χρόνια διετέλεσε άμεσος συνεργάτης των Τιάγκο Σπλίτερ και Φραντσέσκο Ταμπελίνι. Μόλις ολοκληρώθηκε η σειρά των τελικών με τη Μονακό, όπου οι μονεγάσκοι κατέκτησαν τον τίτλο του πρωταθλητή στη συνέχεια ακολούθησε και η λύση της συνεργασίας του με τον σύλλογο.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 29χρονος προπονητής έχει στα χέρια του πρόταση για να συμπεριληφθεί στο προπονητικό επιτελείο ομάδας του ΝΒΑ και το εξετάζει σοβαρά, ώστε να κάνει ένα πολύ μεγάλο άλμα στην καριέρα του.