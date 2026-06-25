Παρί: Αποχώρησε από τον πάγκο ο Τζούλιους Τόμας και «βλέπει» προς το ΝΒΑ
Παρελθόν αποτελεί από τον πάγκο της Παρί ο Τζούλιους Τόμας! Η διοίκηση της γαλλικής ομάδας το βράδυ της Πέμπτης (25/6) ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας με τον 29χρονο τεχνικό, που ετοιμάζεται να ανοίξει... πανιά για το ΝΒΑ, μετά την απώλεια του τίτλου. Οι Γάλλοι τον ευχαρίστησαν για την προσφορά του αναλαμβάνοντας σε μια δύσκολη καμπή τα «ηνία» του συλλόγου.
Ο Τζούλιους Τόμας ανέλαβε την Παρί ως πρώτος προπονητής τον περασμένο Μάρτιο και ενώ τα προηγούμενα χρόνια διετέλεσε άμεσος συνεργάτης των Τιάγκο Σπλίτερ και Φραντσέσκο Ταμπελίνι. Μόλις ολοκληρώθηκε η σειρά των τελικών με τη Μονακό, όπου οι μονεγάσκοι κατέκτησαν τον τίτλο του πρωταθλητή στη συνέχεια ακολούθησε και η λύση της συνεργασίας του με τον σύλλογο.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο 29χρονος προπονητής έχει στα χέρια του πρόταση για να συμπεριληφθεί στο προπονητικό επιτελείο ομάδας του ΝΒΑ και το εξετάζει σοβαρά, ώστε να κάνει ένα πολύ μεγάλο άλμα στην καριέρα του.
Après 2 années d’assistant coach, une demi-saison de associated head coach et ces derniers mois en tant que head coach du Paris Basketball, Julius Thomas quitte le club.
Nous souhaitons le remercier pour son aventure au club et nous lui souhaitons une très belle continuation ! pic.twitter.com/3Ajb6wRDqk— Paris Basketball (@ParisBasketball) June 25, 2026
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