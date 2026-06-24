Απίστευτα πράγματα από τη.... διαλυμένη Μονακό! Με τον Μάικ Τζέιμς να έρχεται από το... πουθενά και τον Μπλόσομγκεϊμ να κάνει πράγματα και θαύματα οι Μονεγάσκοι επικράτησαν της Παρί μέσα στο Παρίσι με 92-101 στο Game 5 και κατέκτησαν το πρωτάθλημα στη Γαλλία.

Θα μπορούσε να ήταν σενάριο... επιστημονικής φαντασίας, αλλά είναι πέρα για πέρα αληθινό! Η Μονακό των αμέτρητων προβλημάτων, η Μονακό που δεν γνωρίζει εάν θα... υπάρχει από αύριο, είναι η νέα πρωταθλήτρια Γαλλίας. Ακούγεται (και μοιάζει να) απίστευτο, αλλά είναι πέρα για πέρα αληθινό!

Με τον Μάικ Τζέιμς να δίνει το «παρών» ενώ παρέμενε εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων, με τον Ματ Στράζελ να μένει εκτός λόγω τιμωρίας, με το ένα πρόβλημα να έχει διαδεχθεί το άλλο, με τις απουσίες να έχουν ταλανίσει την ομάδα του Πριγκιπάτου, κατάφερε να πάει κόντρα σε όλα τα προγνωστικά και με 3-2 νίκες να ρίξει την Παρί στο καναβάτσο!

Απίστευτο ματς έκανε ο Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ, ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 27 πόντους με 9/14 δίποντα, 2/4 τρίποντα και 3/6 βολές, ενώ σε εξαιρετική βραδιά βρέθηκαν οι Μπεγκάριν (18π., 9ριμπ.), Μακουντου (14π.), Οκόμπο (12π., 15ασ.), Ντιάλο (10π.) και Μάικ Τζέιμς (7π., 7ασ.)

Η Μονακό «πάτησε» απότομα το γκάζι στην τελευταία περίοδο πραγματοποιώντας επιμέρους 11-28 (!!) με το οποίο και σφράγισε τον 3o τίτλο της ιστορίας της.

Για την Παρί που κατέρρευσε στην στο τέταρτο και πιο κρίσιμο δεκάλεπτο, «διψήφιοι» ήταν οι Τζάστιν Ρόμπινσον (12π.-5ασ.), Λαμάρ Στίβενς (11π.) και Ναντίρ Ιφί (11π.)

Τα δεκάλεπτα: 24-27, 52-55, 81-73, 92-101.