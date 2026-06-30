Ο Μάικ Τζέιμς αποτελεί με κάθε επισημότητα παρελθόν από τη Μονακό μετά από πέντε σεζόν, όπως ανακοίνωσε η γαλλική ομάδα.

Ο Μάικ Τζέιμς έκλεισε οριστικά το κεφάλαιο της Μονακό, με τη γαλλική ομάδα να ανακοινώνει επίσημα την ολοκλήρωση της συνεργασίας των δύο πλευρών αποχαιρετώντας τον παίκτη. Έπειτα από πέντε χρόνια στο Πριγκιπάτο, ο Αμερικανός γκαρντ αποχωρεί ως ένας από τους σημαντικότερους παίκτες στην ιστορία του συλλόγου, έχοντας αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην πορεία της Μονακό προς την ευρωπαϊκή ελίτ. Πλέον, ο 35χρονος ετοιμάζεται να ανοίξει το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του. Τη σεζόν 2025-26 ολοκλήρωσε τη χρονιά με 16,4 πόντους, 6,5 ασίστ και 3,5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στη EuroLeague, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τον πρωταγωνιστικό του ρόλο. Το μήνυμα της Μονακό

«Πέντε σεζόν, ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα: Η ιστορία της ομάδας δεν θα γραφτεί ποτέ χωρίς τον Μάικ Τζέιμς.

Ευχαριστούμε για τις συγκινήσεις. Ευχαριστούμε για τις στιγμές που θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη μας. Ευχαριστούμε που συνέβαλες στην ανάπτυξη και την καθιέρωση του συλλόγου μας. Σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στη συνέχεια της καριέρας σου».