Μάικ Τζέιμς: Τέλος κι επίσημα από τη Μονακό
Ο Μάικ Τζέιμς έκλεισε οριστικά το κεφάλαιο της Μονακό, με τη γαλλική ομάδα να ανακοινώνει επίσημα την ολοκλήρωση της συνεργασίας των δύο πλευρών αποχαιρετώντας τον παίκτη.
Έπειτα από πέντε χρόνια στο Πριγκιπάτο, ο Αμερικανός γκαρντ αποχωρεί ως ένας από τους σημαντικότερους παίκτες στην ιστορία του συλλόγου, έχοντας αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην πορεία της Μονακό προς την ευρωπαϊκή ελίτ. Πλέον, ο 35χρονος ετοιμάζεται να ανοίξει το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του.
Τη σεζόν 2025-26 ολοκλήρωσε τη χρονιά με 16,4 πόντους, 6,5 ασίστ και 3,5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στη EuroLeague, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τον πρωταγωνιστικό του ρόλο.
Το μήνυμα της Μονακό
«Πέντε σεζόν, ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα: Η ιστορία της ομάδας δεν θα γραφτεί ποτέ χωρίς τον Μάικ Τζέιμς.
Ευχαριστούμε για τις συγκινήσεις. Ευχαριστούμε για τις στιγμές που θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη μας. Ευχαριστούμε που συνέβαλες στην ανάπτυξη και την καθιέρωση του συλλόγου μας. Σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στη συνέχεια της καριέρας σου».
5 saisons, une empreinte indélébile : l’histoire de la Roca Team ne s’écrira jamais sans Mike James. 🇲🇨👑— AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) June 30, 2026
👑 Merci pour les émotions. Merci pour les moments qui resteront gravés. Merci d'avoir contribué à faire grandir notre club. Nous te souhaitons le meilleur pour la suite. pic.twitter.com/3lgmgFa7Iq
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.