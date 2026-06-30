Παίκτης της Ντουμπάι BC μέχρι το 2028 θα είναι ο Ντουέιν Μπέικον, με την ομάδα των Εμιράτων να ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Αμερικανό.

Μετά την πολύ καλή χρονιά που πραγματοποίησε ο Ντουέιν Μπέικον με τη φανέλα της Ντουμπάι BC, η ομάδα των Εμιράτων ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας μαζί του μέχρι το 2028.

Ο Αμερικανός στην παρθενική συμμετοχή της Ντουμπάι στη EuroLeague, ήταν από τους πιο σημαντικούς παίκτες του συλλόγου, έχοντας μ.ο 15.8 πόντους, 4.1 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ ανά αγώνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ντουμπάι BC:

«Η ομάδα του Ντουμπάι Μπάσκετ εξασφάλισε το μέλλον ενός από τους βασικούς παίκτες της, με τον Ντουέιν Μπέικον να υπογράφει επέκταση συμβολαίου που θα τον κρατήσει στον σύλλογο μέχρι το 2028. Ο Αμερικανός φόργουορντ έπαιξε σημαντικό ρόλο κατά τη διάρκεια της σεζόν 2025/26, καθιερώνοντας τον εαυτό του ως ένα από τα κύρια επιθετικά όπλα της ομάδας και έναν σταθερό παίκτη σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Είχε μέσο όρο 15,8 πόντους, 4,1 ριμπάουντ, 2,2 ασίστ και PIR 12,9 στην EuroLeague.

Ο Μπέικον πραγματοποίησε αρκετές εξαιρετικές εμφανίσεις κατά τη διάρκεια της σεζόν, συμπεριλαμβανομένου ενός αγώνα με 36 πόντους, ρεκόρ καριέρας στην EuroLeague εναντίον της Χάποελ Τελ Αβίβ, ο οποίος ήταν ο αγώνας με τα περισσότερα σκορ από παίκτη του Ντουμπάι στη διοργάνωση. Κατέγραψε επίσης 10 αγώνες EuroLeague με 20 ή περισσότερους πόντους, υπογραμμίζοντας την επιρροή και την ικανότητά του στο σκοράρισμα στο υψηλότερο επίπεδο.

Η συνεισφορά του επεκτάθηκε πέρα ​​από την EuroLeague, καθώς επιλέχθηκε στην ιδανική πεντάδα της ABA League για τη σεζόν 2025/26, έχοντας μέσο όρο 13,8 πόντους και 3,8 ριμπάουντ ανά αγώνα. Ως βασικός παράγοντας στην ιστορική σεζόν κατάκτησης του πρωταθλήματος της Dubai Basketball στο ABA League, η επέκταση του συμβολαίου του Μπέικον διασφαλίζει ότι ο σύλλογος διατηρεί έναν από τους πιο σημαντικούς παίκτες του καθώς συνεχίζει να χτίζεται για το μέλλον».