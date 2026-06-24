Πρωταθλητής Γαλλίας αναδείχθηκε με τη Μονακό ο Μάικ Τζέιμς και βρήκε ήδη τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, που είναι η Ντουμπάι.

Μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος Γαλλίας με τη Μονακό στους τελικούς κόντρα στην Παρί και το «ναυάγιο» με την Μπαρτσελόνα ο Μάικ Τζέιμς έχει βρει σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta τον επόμενο σταθμό της καριέρας του!

Ο 36χρονος legend της Euroleague έχει συμφωνήσει με τη Ντουμπάι για να φορέσει τη φανέλα της ομάδας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, που όπως όλα δείχνουν θα αποτελέσει και τον τελευταίο σταθμό της καριέρας του.

Ο Τσάβι Πασκουάλ είχε συμφωνήσει μαζί του πριν από αρκετό καιρό (24 Απριλίου το Gazzetta αποκάλυψε την πρόταση των Καταλανών για δυο χρόνια), όταν δεν είχε ακόμη ο Ισπανός τεχνικός στα χέρια του την πρόταση της Ντουμπάι και ο Τζέιμς θα φορούσε τη φανέλα των μπλαουγκράνα για δυο χρόνια έναντι 3 εκατομμυρίων ευρώ συνολικά.

Η αποχώρηση ωστόσο του Πασκουάλ από την ομάδα της Βαρκελώνης μόλις ολοκληρωθεί η σειρά των τελικών της Liga Endesa με την Βαλένθια επισπεύδει τα πράγματα και αναμένεται ο Μάικ Τζέιμς να ολοκληρώσει τις τελευταίες λεπτομέρειες του deal με την διοίκηση της ομάδας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και να ανακοινωθεί σύντομα.

Αναμφίβολα, είναι μια πολύ σημαντική κίνηση της Ντουμπάι, η οποία θα φτιάξει ένα από τα ακριβότερα ρόστερ στην ιστορία της Euroleague, θέλοντας να επενδύσει στην παρουσία της στο Final Four της διοργάνωσης την επόμενη χρονιά.

Ο 36χρονος Αμερικανός σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta έχει συμφωνήσει προφορικά με τη Ντουμπάι, η οποία είχε κάνει πολύ καλή πρόταση και στον Σέιν Λάρκιν, αλλά εκείνος φαίνεται πως θέλει να μείνει στην Τουρκία και να αγωνιστεί στη Φενέρμπαχτσε.



