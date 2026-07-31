Ο Φιλίπ Πετρούσεφ αναφέρθηκε στην αποχώρηση του από τον Ολυμπιακό, λόγω της έλευσης του Σάσα Βεζένκοβ.

Αναδρομή στο παρελθόν έκανε ο Φιλίπ Πετρούσεφ και αναφέρθηκε στην απόφασή του να φύγει από τον Ολυμπιακό και πλέον αποτελεί ένα από τα μεγάλα «όπλα» της Ντουμπάι, που σχεδιάζει ένα πολύ δυνατό ρόστερ. Ο Σέρβος πάουερ φόργουορντ/σέντερ εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν σ' αυτή την επιλογή, την οποία θεωρούσε την ιδανικότερη για την καριέρα του.

Μάλιστα, επισήμανε πως αναζητούσε μεγαλύτερο ρόλο και ήθελε περισσότερο χώρο για να ξεδιπλώσει τις ικανότητες του.

«Δεν έχω καμία απογοήτευση. Πέρασα όμορφα στον Ολυμπιακό, αλλά πάντα ζητάω περισσότερα από τον εαυτό μου και θέλω μεγαλύτερο ρόλο. Κάνω πάντα αυτό που θεωρώ καλύτερο για μένα.

Η αποχώρηση ήταν η σωστή επιλογή, ειδικά μετά την άφιξη του Βεζένκοφ. Τελικά αποδείχθηκε σωστή απόφαση, γιατί είχα εξαιρετική σεζόν στον Ερυθρό Αστέρα και στη συνέχεια κέρδισα ένα καλύτερο συμβόλαιο στο Ντουμπάι» δήλωσε ο Φιλίπ Πετρούσεφ.

