Ο Πασκουάλ φεύγει από την Μπαρτσελόνα – το ύψος του buyout για να πάει στο Ντουμπάι!

Ο Τσάβι Πασκουάλ φέρεται να συναντήθηκε με τη διοίκηση της Μπαρτσελόνα, ενημερώνοντας ότι θα ενεργοποιήσει τη σχετική ρήτρα και θα αποχωρήσει από το Palau Blaugrana το καλοκαίρι.

Η περίπτωση του Τσάβι Πασκουάλ παραμένει στο προσκήνιο τις τελευταίες ημέρες, αφού αποτελεί τον μεγάλο στόχο της Dubai Basketball. Ο 53χρονος προπονητής επέστρεψε στην Μπαρτσελόνα τον Νοέμβριο, αντικαθιστώντας τον Ζοάν Πενιαρόγια και αναλαμβάνοντας τους Καταλανούς έπειτα από εννέα χρόνια. Ωστόσο, το δεύτερο πέρασμά του από το Palau Blaugrana θα ολοκληρωθεί πρόωρα.

Ο ίδιος έκανε λόγο για φήμες που δεν μπορεί να ελέγξει, ωστόσο δημοσίευμα της AS αναφέρει ότι συναντήθηκε τη Δευτέρα 18/5 με τη διοίκηση της Μπαρτσελόνα και ενημέρωσε ότι θα πληρώσει τη ρήτρα αποδέσμευσής του ώστε να αποχωρήσει από τον σύλλογο το καλοκαίρι!

Παρότι είχε συμβόλαιο δύο ακόμη ετών, θα ενεργοποιήσει τη σχετική ρήτρα για να αποχωρήσει. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η εξαιρετικά υψηλή πρόταση από το Ντουμπάι και οι σοβαρές διαφωνίες με τους υπεύθυνους του τμήματος μπάσκετ της Μπαρτσελόνα έγειραν τελικά την πλάστιγγα υπέρ της ομάδας από το Εμιράτο.

Ο Πασκουάλ φέρεται να συναντήθηκε με τον Ραφαέλ Γιούστε, υπηρεσιακό πρόεδρο της Μπαρτσελόνα και στενό συνεργάτη του Ζοάν Λαπόρτα, προκειμένου να του ανακοινώσει προσωπικά την απόφασή του να αποχωρήσει από την ομάδα. Θα καταβάλει τα περισσότερα από 400.000 ευρώ της ρήτρας αποδέσμευσης και θα μεταβεί στο Ντουμπάι, όπου τον περιμένει το πρότζεκτ της Dubai Basketball.