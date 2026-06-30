Ο Σιλβέν Φρανσίσκο είπε το δικό του «αντίο» στη Ζάλγκιρις μετά τη γεμάτη χρονιά με τη λιθουανική ομάδα.

O Σιλβέν Φρανσίσκο μετά από μία εξαιρετική σεζόν αποχαιρέτησε τη Ζάλγκιρις μέσω μίας συγκινητικής του ανάρτησης στα social media.

Ο επόμενος σταθμός της καριέρας του θα είναι η Βιλερμπάν που είναι έτοιμη να ολοκληρώσει την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του γαλλικού μπάσκετ με τον Σιλβέιν Φρανσίσκο να υπογράφει τριετές συμβόλαιο με ετήσιες αποδοχές ύψους περίπου 4 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Φρανσίσκο ολοκλήρωσε τη φετινή σεζόν με μέσο όρο 16.5 πόντους, 6.5 ασίστ και 2.9 ριμπάουντ ανά αγώνα στην EuroLeague.

Το μήνυμά του

«Είναι δύσκολο να περιγράψω με λόγια τι σημαίνουν για μένα αυτός ο σύλλογος και αυτή η πόλη.

Από τη στιγμή που έφτασα στο Κάουνας ένιωσα ότι υπήρχε κάτι ξεχωριστό. Ζήσαμε μαζί αμέτρητες αξέχαστες στιγμές και δεν θα ξεχάσω ποτέ εκείνο το buzzer-beater απέναντι στη Ρίτας που ισοφάρισε τη σειρά των τελικών. Τέτοιες στιγμές σε συνοδεύουν για πάντα.

Η φετινή σεζόν ήταν μοναδική. Η 5η θέση στην EuroLeague, η πρόκριση στα playoffs, οι μάχες απέναντι στις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης και οι αναμνήσεις που δημιουργήσαμε είναι κάτι που κανείς δεν μπορεί να μας στερήσει. Ήταν ένα απίστευτο ταξίδι.

Ωστόσο, αυτό που θα θυμάμαι περισσότερο δεν είναι μόνο το μπάσκετ.

Είναι οι άνθρωποι.

Οι εκπληκτικοί φίλαθλοι που μας στήριξαν σε κάθε βήμα, τα παιδιά που περίμεναν μετά τους αγώνες για μια φωτογραφία ή ένα αυτόγραφο και κάθε μέλος του οργανισμού που με έκανε να αισθανθώ σαν στο σπίτι μου από την πρώτη ημέρα. Η Ζάλγκιρις είναι ένας από τους κορυφαίους συλλόγους στην Ευρώπη και νιώθω πραγματικά ευγνώμων που είχα την ευκαιρία να φορέσω αυτή τη φανέλα.

Θέλω να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου, τους προπονητές, όλα τα μέλη του επιτελείου και ολόκληρη την οικογένεια της Ζάλγκιρις για όσα ζήσαμε μαζί.

Φεύγω με γεμάτη καρδιά και αναμνήσεις που θα με συνοδεύουν για πάντα. Το Κάουνας θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου.

Δεν είναι αντίο, είναι «εις το επανιδείν».

Ačiū, Kaunas. 💚 (Ευχαριστώ, Κάουνας)».