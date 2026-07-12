Φρανσίσκο: «Πέντε ομάδες μου είχαν κάνει την ίδια πρόταση, όμως ήθελα να ηγηθώ μιας γαλλικής ομάδας»

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο μίλησε για την καλύτερη σεζόν της καριέρας του, την απόφαση να επιλέξει την Βιλερμπάν, το ενδιαφέρον πέντε ομάδων, αλλά και το όνειρο του NBA, το οποίο παραμένει ζωντανό.

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο ήταν ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα της ευρωπαϊκής αγοράς το φετινό καλοκαίρι και κατέληξε να δίνει τα χέρια με τη Βιλερμπάν.

Ο Γάλλος γκαρντ, που πραγματοποίησε εντυπωσιακή σεζόν με τη Ζάλγκιρις και συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία πεντάδα της EuroLeague παραχώρησε συνέντευξη στο «BeBasket» μιλώντας για την εκτόξευση της καριέρας του, τη μεταγραφή του στη Βιλερμπάν, τις φήμες που τον συνέδεσαν με κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης, αλλά και τον μεγάλο στόχο του NBA.

Μεταξύ άλλων, ο Φρανσίσκο αποκάλυψε ότι αρκετές ομάδες ενδιαφέρθηκαν έντονα για την απόκτησή του, ωστόσο η Βιλερμπάν ήταν εκείνη που τελικά τον έπεισε να επιστρέψει στη Γαλλία με την παρουσία του Τόνι Πάρκερ να παίζει καθοριστικό ρόλο. «Πέντε ομάδες μου είχαν καταθέσει την ίδια οικονομική πρόταση και ήταν διατεθειμένες να περιμένουν μέχρι τις 20 Ιουλίου, όταν λήγει η ρήτρα μου για το NBA. Για μένα, όμως, το πρότζεκτ στη Γαλλία ήταν πιο ελκυστικό από όλα τα υπόλοιπα. Να ηγηθώ μιας γαλλικής ομάδας, να διεκδικήσω την παρουσία σε Final Four της EuroLeague, ίσως ακόμη και να κατακτήσω την EuroLeague. Αυτό θα ήταν ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Πραγματικά φαντάστηκα τον εαυτό μου εκεί και είναι όμορφο που θα βρίσκομαι πιο κοντά στην οικογένειά μου».

«Ξέρουμε ότι ποτέ δεν είναι εύκολο η πρώτη χρονιά σε τόσο υψηλό επίπεδο. Ο Τόνι θα βρίσκεται αμέσως υπό μεγάλη πίεση, όμως η πρώτη σεζόν θα είναι περίοδος προσαρμογής. Το ίδιο ισχύει και για εμάς τους παίκτες. Είναι ένας νέος σύλλογος και θα χρειαστούμε χρόνο για να προσαρμοστούμε. Ο καθένας θα βρει τον ρόλο του και έτσι είναι που ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός που καταφέρνουν να φτάνουν μακριά», συνέχισε.

Τέλος, ο Γάλλος γκαρντ αναφέρθηκε στη ρήτρα αποδέσμευσης για το NBA που εξακολουθεί να υπάρχει στο συμβόλαιό του, ξεκαθαρίζοντας ότι το όνειρο να αγωνιστεί στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού δεν έχει σβήσει.

«Αν υπάρχει αυτή η ρήτρα στο συμβόλαιό μου, υπάρχει για κάποιον λόγο. Εξακολουθώ να έχω ως στόχο να παίξω στο NBA. Όμως η ρήτρα λήγει στις 20 Ιουλίου, οπότε πολύ σύντομα όλα θα είναι ξεκάθαρα».