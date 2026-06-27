Ο Τόνι Πάρκερ μίλησε στην «L'ÉQUIPE» και αποκάλυψε πως έχουν συμφωνήσει Φρανσίσκο, Τάις και Μπρουκς, ενώ μίλησε για προϋπολογισμό 58 εκατομμυρίων ευρώ και για αγωνιστικό τμήμα θα κοστίσει 20 εκατομμύρια ευρώ.

Με τον Τόνι Πάρκερ στο «τιμόνι» η Βιλερμπάν αλλάζει σελίδα, καθώς έχει μεγάλες προσδοκίες και αυτές τις επιβεβαίωσε με τον τρόπο του ο Γάλλος κόουτς. Μετά τη συμφωνία με τη γαλλική ομάδα παραχώρησε συνέντευξη στην «L'ÉQUIPE».

Ο Τόνι Πάρκερ αναφέρθηκε στην θωράκιση της ομάδας επιβεβαιώνοντας τις μεταγραφές των Σιλβέν Φρανσίσκο, Ντάνιελ Τάις, Αρμόνι Μπρουκς, Νικ Γουάιλερ-Μπαμπ, ενώ στην ομάδα θα ενταχθεί και ο Μποθ Γκας από την Μπουργκ.

Στο πλευρά του Πάρκερ θα βρίσκεται ο επί χρόνια προπονητής της εθνικής Γαλλίας, Βενσάν Κολέ, ενώ όσον αφορά τον προϋπολογισμό θα ανέρχεται στο ιλιγγιώδες ποσό των 58 εκατομμυρίων ευρώ (μικτά) και το αγωνιστικό τμήμα θα κοστίζει 20 εκατομμύρια ευρώ.

«Ήταν μια απόφαση που με τον καιρό έγινε απολύτως φυσική» δήλωσε στη γαλλική εφημερίδα ο 44χρονος τεχνικός. Και συνέχισε: «Όταν ξεκίνησα τη διαδικασία για να γίνω προπονητής, είχα περισσότερο στο μυαλό μου το NBA. Όμως η αγάπη μου για τη χώρα μου, το γεγονός ότι η Βιλερμπάν είναι σαν το παιδί μου, αλλά και η προοπτική της NBA Europe, έκαναν την έναρξη της προπονητικής μου καριέρας από την ομάδα της καρδιάς μου ένα ιδιαίτερα ελκυστικό σχέδιο».

