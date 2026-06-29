Ο Σέιν Λάρκιν προανήγγειλε την αποχώρηση του μετά από 8 χρόνια στην Έφες.

Ο Σέιν Λάρκιν, μετά από 8 χρόνια στην Έφες, ετοιμάζεται να αποχωρήσει (με προορισμό την Φενέρμπαχτσε), απόφαση που, όπως φάνηκε και από τα λόγια του, δεν ήταν εύκολη.

Συγκεκριμένα ο Σέιν Λάρκιν, όπως φαίνεται σε απόσπασμα από το επόμενο επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ δικής του παραγωγής με τίτλο «offtherecourt» ο ίδιος προανήγγειλε την αποχώρησή του, δείχνοντας πως δεν αντέχει άλλο στην Έφες.

Ο Σέιν Λάρκιν μετακόμισε στην Έφες το 2018 και 8 χρόνια μετά έχει κατακτήσει δύο EuroLeague, ενώ έχει αγωνιστεί και στην Εθνική Τουρκίας ως Νατουραλιζέ.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Σέιν Λάρκιν:

🚨 Shane Larkin, Anadolu Efes’ten ayrıldığını açıklamış. pic.twitter.com/C8YXDUa3bT — Hakan Temouzi (@pittbrad1907) June 29, 2026

«Σας ευχαριστώ για όλα τα τελευταία χρόνια όμως φεύγω. Ήταν μία πολύ δύσκολη απόφαση, σχεδόν έφτασα στα άκρα για να μη χρειαστεί να το κάνω. Κανείς δεν ξέρει γιατί έγινε αυτό».