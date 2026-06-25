Η Φενέρμπαχτσε είναι έτοιμη να... πυροδοτήσει τη «βόμβα» και να κάνει δικό της τον Σέιλ Λάρκιν με τη συμφωνία να έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, γράφει το «basketnews».

Το μεγάλο «μπαμ» είναι έτοιμο να γίνει, με τη Φενέρμπαχτσε να ολοκληρώνει την απόκτηση του Σέιν Λάρκιν από την Αναντολού Εφές.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το «basketnews», η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους τα έχει βρει σε όλα με τον Αμερικανό γκαρντ και απομένουν μόνο οι υπογραφές, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεγάλη συμφωνία.

Μάλιστα το δημοσίευμα αναφέρει, πως ο Σέιν Λαρκιν θα πληρώσει από την τσέπη του 400.000 δολάρια, προκειμένου να βγει από το συμβόλαιό του με την Εφές, το οποίο ολοκληρώνεται το 2028.

Η κίνηση αυτή σημαίνει πως ο πολύπειρος γκαρντ, αποδέχεται τη μείωσε των αποδοχών στη Φενέρ σε σύγκριση με τα χρήματα που έπαιρνε στην Αναντολού, τα οποία... άγγιζαν τα τέσσερα εκατομμύρια ετησίως. Καμία από τις δύο ομάδες δεν θα πληρώσουν για τη διαφορά των συμβολαίων.