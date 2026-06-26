Τουρκικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για συμφωνία του Τσέντι Όσμαν με την Αναντολού Εφές, όμως ο Παναθηναϊκός τα διαψεύδει.

Τα τουρκικά μέσα έχουν πάρει... φωτιά γύρω από το μέλλον του Τσέντι Όσμαν κάνοντας λόγο για έντονο ενδιαφέρον από την Αναντολού Εφές. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Fanatik και του ajansspor, μετά την αποχώρηση του Εργκίν Άταμαν από τον Παναθηναϊκό, ο 31χρονος διεθνής εμφανίζεται πιο ανοιχτός στο ενδεχόμενο να φύγει από την ελληνική ομάδα.

Όπως αναφέρεται στο εν λόγω δημοσίευμα, ο Όσμαν έχει ήδη απαντήσει θετικά στην πρόταση της ομάδας από την οποία αναδείχθηκε, καθώς φόρεσε τη φανέλα της Αναντολού Εφές από το 2011 έως το 2017 με την ομάδα από την Κωνσταντινούπολη να πρέπεινα καταβάλει το σχετικό buy-out στον Παναθηναϊκό.

Από την πλευρά του Παναθηναϊκού, γίνεται σαφές ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα με την παραμονή του Τούρκου φόργουορντ στο Τριφύλλι με το οποίο ανανέωσε τη συνεργασία του στα μέσα της περασμένης σεζόν.

Ο Όσμαν τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση μέτρησε μέσο όρο 12.9 πόντων, 3.5 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ σε 39 παιχνίδια, ενώ στο ελληνικό πρωτάθλημα είχε 13.1 πόντους, 3.2 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ ανά αγώνα.