Αρμάνι Μιλάνο: Αποχαιρέτησε τον Μάνιον
Έπειτα από δυο σεζόν στην Αρμάνι ο Νίκο Μάνιον αποτελεί παρελθόν για τον σύλλογο, που το πρωΐ της Πέμπτης (25/6) ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον Άλεκ Πϊτερς. Η διοίκηση της Ιταλικής ομάδας ευχαρίστησε τον παίκτη για την προσφορά του και του ευχήθηκε «τα καλύτερα» για τη συνέχεια της καριέρας τους.
Ο Νίκο Μάνιον την τελευταία διετία φορώντας τη φανέλα της Αρμάνι συνέβαλλε στην υλοποίηση των στόχων του συλλόγου, ωστόσο, φαίνεται πως έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος της προσφοράς του και πλέον ήρθε η ώρα να αναζητήσει αλλού την τύχη του.
Η ομάδα του Πέπε Ποέτα ολοκλήρωσε μια ιστορική χρονιά, κατακτώντας για πρώτη φορά και τους τρεις εγχώριους τίτλους στην ίδια σεζόν. Πριν τον τίτλο του πρωταθλητή κόντρα στη Βενέτσια η Αρμάνι είχε σηκώσει τα τρόπαια του Κυπέλλου Ιταλίας και του Σούπερ Καπ.
Έτσι, ο Νίκο Μάνιον τερματίζει την εμπειρία του με την Ολίμπια Μιλάνο, έχοντας αποτελέσει μέρος της ομάδας που πέτυχε ένα ορόσημο που έχει μπει στην ιστορία του συλλόγου.
THANK YOU NICO 🙏❤️🤍— Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) June 25, 2026
🇮🇹Leggi qui 👉https://t.co/RmwCBjBCoV
🇬🇧Read Here 👉https://t.co/HNtvFyOon5 pic.twitter.com/T78sx5XF98
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.