Ο Νίκο Μάνιον αφήνει την Αρμάνι μετά από δυο χρόνια στην ιταλική ομάδα και αποχωρεί πρωταθλητής Ιταλίας.

Έπειτα από δυο σεζόν στην Αρμάνι ο Νίκο Μάνιον αποτελεί παρελθόν για τον σύλλογο, που το πρωΐ της Πέμπτης (25/6) ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον Άλεκ Πϊτερς. Η διοίκηση της Ιταλικής ομάδας ευχαρίστησε τον παίκτη για την προσφορά του και του ευχήθηκε «τα καλύτερα» για τη συνέχεια της καριέρας τους.

Ο Νίκο Μάνιον την τελευταία διετία φορώντας τη φανέλα της Αρμάνι συνέβαλλε στην υλοποίηση των στόχων του συλλόγου, ωστόσο, φαίνεται πως έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος της προσφοράς του και πλέον ήρθε η ώρα να αναζητήσει αλλού την τύχη του.

Η ομάδα του Πέπε Ποέτα ολοκλήρωσε μια ιστορική χρονιά, κατακτώντας για πρώτη φορά και τους τρεις εγχώριους τίτλους στην ίδια σεζόν. Πριν τον τίτλο του πρωταθλητή κόντρα στη Βενέτσια η Αρμάνι είχε σηκώσει τα τρόπαια του Κυπέλλου Ιταλίας και του Σούπερ Καπ.

Έτσι, ο Νίκο Μάνιον τερματίζει την εμπειρία του με την Ολίμπια Μιλάνο, έχοντας αποτελέσει μέρος της ομάδας που πέτυχε ένα ορόσημο που έχει μπει στην ιστορία του συλλόγου.