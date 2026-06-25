Παίκτης της Αρμάνι Μιλάνο με κάθε επισημότητα είναι ο Άλεκ Πίτερς, ο οποίος ανακοινώθηκε από την ιταλική ομάδα.

Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος «γάμου» έλαβε τέλος καθώς ο Άλεκ Πίτερς αποτελεί και επίσημα παίκτης της Αρμάνι Μιλάνο.

«Το Μιλάνο πήρε ένα Sniper» ανέφερε στην ανάρτησή της η ιταλική ομάδα για την απόκτηση του Πίτερς ο οποίος αγωνίστηκε τα τέσσερα τελευταία χρόνια στον Ολυμπιακό.

Συνολικά στην καριέρα του έχει αγωνιστεί σε 268 παιχνίδια της Euroleague έχοντας κατά μέσο όρο 8 πόντους και 3.1 ριμπάουντ ανά 18:02 λεπτά συμμετοχής, σουτάροντας με 57% στα δίποντα, 46% στα τρίποντα και 89% στις βολές.

«Είναι ένα καταπληκτικό συναίσθημα να εντάσσεσαι σε μια ομάδα όπως η Ολίμπια Μιλάνο. Δεν έχει να κάνει μόνο με το όνομα, αλλά και με τους ανθρώπους μέσα στον σύλλογο που χτίζουν μια ομάδα της οποίας εγώ και η οικογένειά μου είμαστε ενθουσιασμένοι που θα είμαστε μέρος. Βλέπω σπουδαία πράγματα στο μέλλον της Ολίμπια και είμαι ευγνώμων που ο σύλλογος με κάλεσε να γίνω μέλος της» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πίτερς.