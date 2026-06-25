Άλεκ Πίτερς: Επίσημα στην Αρμάνι Μιλάνο
Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος «γάμου» έλαβε τέλος καθώς ο Άλεκ Πίτερς αποτελεί και επίσημα παίκτης της Αρμάνι Μιλάνο.
«Το Μιλάνο πήρε ένα Sniper» ανέφερε στην ανάρτησή της η ιταλική ομάδα για την απόκτηση του Πίτερς ο οποίος αγωνίστηκε τα τέσσερα τελευταία χρόνια στον Ολυμπιακό.
Συνολικά στην καριέρα του έχει αγωνιστεί σε 268 παιχνίδια της Euroleague έχοντας κατά μέσο όρο 8 πόντους και 3.1 ριμπάουντ ανά 18:02 λεπτά συμμετοχής, σουτάροντας με 57% στα δίποντα, 46% στα τρίποντα και 89% στις βολές.
«Είναι ένα καταπληκτικό συναίσθημα να εντάσσεσαι σε μια ομάδα όπως η Ολίμπια Μιλάνο. Δεν έχει να κάνει μόνο με το όνομα, αλλά και με τους ανθρώπους μέσα στον σύλλογο που χτίζουν μια ομάδα της οποίας εγώ και η οικογένειά μου είμαστε ενθουσιασμένοι που θα είμαστε μέρος. Βλέπω σπουδαία πράγματα στο μέλλον της Ολίμπια και είμαι ευγνώμων που ο σύλλογος με κάλεσε να γίνω μέλος της» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πίτερς.
MILANO GOT A SNIPER.— Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) June 25, 2026
Alec Peters is here🤍❤️#ForzaOlimpia pic.twitter.com/RRbUobzikP
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.